Diferença salarial entre gêneros nos EUA não mudou muito nos últimos 20 anos, analisa Pew Research

A disparidade de gênero na remuneração permaneceu relativamente estável nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Em 2022, as mulheres ganharam uma média de 82% do que os homens ganharam, de acordo com uma nova análise do Pew Research Center sobre os ganhos médios por hora de trabalhadores em período integral e meio período. Esses resultados são semelhantes aos níveis de disparidade salarial em 2002, quando as mulheres ganhavam 80% do valor dado aos homens.

Como tem sido o caso há muito tempo, a diferença salarial é menor para trabalhadores de 25 a 34 anos do que para todos os trabalhadores de 16 anos ou mais. Em 2022, as mulheres de 25 a 34 anos ganharam uma média de 92 centavos para cada dólar ganho por um homem na mesma faixa etária - uma diferença de 8 centavos. Em comparação, a disparidade salarial entre homens e mulheres entre trabalhadores de todas as idades naquele ano foi de 18 centavos.

Embora a disparidade salarial entre homens e mulheres não tenha mudado muito nas últimas duas décadas, ela diminuiu consideravelmente quando se olha para o longo prazo, tanto entre todos os trabalhadores com 16 anos ou mais quanto entre aqueles com idade entre 25 e 34 anos. entre todos os trabalhadores em 2022 caiu de 35 centavos em 1982. E a diferença de 8 centavos entre os trabalhadores de 25 a 34 anos em 2022 caiu de uma diferença de 26 centavos quatro décadas antes.

O U.S. Census Bureau também analisou a disparidade salarial entre homens e mulheres, embora sua análise olhe apenas para os trabalhadores em tempo integral (em oposição aos trabalhadores em período integral e meio período). Em 2021, as mulheres que trabalhavam em período integral durante todo o ano ganharam 84% do que seus colegas homens ganharam, em média, de acordo com a análise mais recente do Census Bureau.

Grande parte da disparidade salarial entre homens e mulheres tem sido explicada por fatores mensuráveis, como nível educacional, segregação ocupacional e experiência profissional. O estreitamento da lacuna no longo prazo é atribuído em grande parte aos ganhos que as mulheres obtiveram em cada uma dessas dimensões.

Embora as mulheres tenham aumentado sua presença em empregos com salários mais altos tradicionalmente dominados por homens, como cargos profissionais e gerenciais, as mulheres como um todo continuam a ser super-representadas em ocupações com salários mais baixos em relação à sua participação na força de trabalho. Isso pode contribuir para diferenças salariais de gênero.

Quando questionados sobre os fatores que podem desempenhar um papel na diferença salarial entre gêneros, metade dos adultos dos EUA aponta que as mulheres são tratadas de maneira diferente pelos empregadores como um dos principais motivos, de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center realizada em outubro de 2022. Parcelas menores apontam para mulheres fazer escolhas diferentes sobre como equilibrar trabalho e família (42%) e trabalhar em empregos que pagam menos (34%).

Existem algumas diferenças notáveis entre homens e mulheres em relação ao que está por trás da diferença salarial entre homens e mulheres. As mulheres são muito mais propensas do que os homens (61% contra 37%) a dizer que uma das principais razões para a diferença é que os empregadores tratam as mulheres de maneira diferente. E enquanto 45% das mulheres dizem que um fator importante é que as mulheres fazem escolhas diferentes sobre como equilibrar trabalho e família, os homens são um pouco menos propensos a ter essa opinião (40% dizem isso).

Pais com filhos menores de 18 anos na casa são mais propensos do que aqueles que não têm filhos pequenos em casa (48% contra 40%) a dizer que a principal razão para a diferença salarial são as escolhas que as mulheres fazem sobre como equilibrar família e trabalho. Sobre esta questão, as diferenças por status parental são evidentes entre homens e mulheres.

As responsabilidades de cuidar da família trazem pressões diferentes para mulheres e homens que trabalham, e a pesquisa mostrou que ser mãe pode reduzir os ganhos das mulheres, enquanto a paternidade pode aumentar os ganhos dos homens.

Cerca de metade das mulheres ocupadas (48%) relata sentir muita pressão para se concentrar em suas responsabilidades em casa, em comparação com 35% dos homens empregados.

