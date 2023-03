Governo dos EUA se move para impedir possível crise bancária

O governo Joe Biden tomou medidas extraordinárias no domingo para impedir uma possível crise bancária após a falência histórica do Silicon Valley Bank, garantindo a todos os depositantes da instituição falida que eles poderiam acessar todo o seu dinheiro rapidamente, mesmo quando outro grande banco foi desligar.

O anúncio veio em meio a temores de que os fatores que causaram a falência do banco de Santa Clara, Califórnia, pudessem se espalhar. Os reguladores trabalharam durante todo o fim de semana para tentar encontrar um comprador para o banco, que foi a segunda maior falência bancária da história. Esses esforços parecem ter falhado no domingo.

Em um sinal de quão rápido o sangramento financeiro estava ocorrendo, os reguladores anunciaram que o Signature Bank, com sede em Nova York, também havia falido e estava sendo apreendido no domingo. Com mais de US$ 110 bilhões em ativos, o Signature Bank é o terceiro maior banco falido da história dos Estados Unidos.

A quase crise financeira que os reguladores dos EUA tiveram que intervir para evitar deixou os mercados asiáticos nervosos quando as negociações começaram na segunda-feira. O índice de referência do Japão Nikkei 225 caiu 1,6% nas negociações da manhã, o S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,3% e o Kospi da Coréia do Sul caiu 0,4%. Mas o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,4% e o Shanghai Composite subiu 0,3%.

Em um esforço para aumentar a confiança no sistema bancário, o Departamento do Tesouro, o Federal Reserve e o FDIC disseram no domingo que todos os clientes do Silicon Valley Bank estariam protegidos e poderão acessar seu dinheiro. Eles também anunciaram medidas destinadas a proteger os clientes do banco e evitar novas corridas bancárias.



“Esta etapa garantirá que o sistema bancário dos EUA continue a desempenhar seu papel vital de proteger os depósitos e fornecer acesso ao crédito para famílias e empresas de maneira a promover um crescimento econômico forte e sustentável”, disseram as agências em comunicado conjunto.

De acordo com o plano, os depositantes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, incluindo aqueles cujas participações excedem o limite de seguro de US$ 250.000, poderão acessar seu dinheiro na segunda-feira.

Também no domingo, outro banco sitiado, o First Republic Bank, anunciou que reforçou sua saúde financeira ao obter acesso a financiamento do Fed e do JPMorgan Chase.



Em um anúncio separado, o Fed anunciou na noite de domingo um amplo programa de empréstimos de emergência destinado a impedir uma onda de corridas aos bancos que ameaçaria a estabilidade do sistema bancário e da economia como um todo. As autoridades do Fed caracterizaram o programa como semelhante ao que os bancos centrais têm feito há décadas: emprestar livremente ao sistema bancário para que os clientes tenham certeza de que podem acessar suas contas sempre que necessário.

O mecanismo de empréstimo permitirá que os bancos que precisam levantar dinheiro para pagar aos depositantes tomem emprestado esse dinheiro do Fed, em vez de ter que vender títulos do Tesouro e outros títulos para levantar o dinheiro. O Silicon Valley Bank foi forçado a se desfazer de alguns de seus títulos do Tesouro com prejuízo para financiar os saques de seus clientes. Sob o novo programa do Fed, os bancos podem colocar esses títulos como garantia e tomar empréstimos do mecanismo de emergência.

O Tesouro reservou US$ 25 bilhões para compensar quaisquer perdas incorridas no mecanismo de empréstimo de emergência do Fed. Autoridades do Fed disseram, no entanto, que não esperam ter que usar esse dinheiro, uma vez que os títulos dados como garantia têm um risco muito baixo de inadimplência.

Analistas disseram que o programa do Fed deve ser suficiente para acalmar os mercados financeiros na segunda-feira.

"Segunda-feira certamente será um dia estressante para muitos no setor bancário regional, mas a ação de hoje reduz drasticamente o risco de mais contágio", disseram economistas do Jefferies, um banco de investimento, em nota de pesquisa.

Embora as medidas de domingo tenham marcado a intervenção governamental mais extensa no sistema bancário desde a crise financeira de 2008, suas ações são relativamente limitadas em comparação com o que foi feito há 15 anos. Os dois bancos falidos não foram resgatados e o dinheiro dos contribuintes não foi fornecido aos bancos.

O presidente Joe Biden disse na noite de domingo, ao embarcar no Força Aérea Um de volta a Washington, que falaria sobre a situação bancária na segunda-feira. Em um comunicado, Biden também disse que estava “firmemente comprometido em responsabilizar totalmente os responsáveis por essa bagunça e em continuar nossos esforços para fortalecer a supervisão e a regulamentação de bancos maiores, para que não fiquemos nesta posição novamente”.

Os reguladores tiveram que correr para fechar o Silicon Valley Bank, uma instituição financeira com mais de US$ 200 bilhões em ativos, na sexta-feira, quando passou por uma tradicional corrida ao banco, onde os depositantes correram para sacar seus fundos de uma só vez. É a segunda maior falência de um banco na história dos Estados Unidos, atrás apenas da falência do Washington Mutual em 2008.

Alguns executivos proeminentes do Vale do Silício temiam que, se Washington não resgatasse o banco falido, os clientes correriam para outras instituições financeiras nos próximos dias. Os preços das ações despencaram nos últimos dias em outros bancos que atendem a empresas de tecnologia, incluindo o First Republic Bank e o PacWest Bank.

Entre os clientes do banco estão várias empresas da indústria vinícola da Califórnia, onde muitas vinícolas dependem do Silicon Valley Bank para empréstimos, e startups de tecnologia dedicadas ao combate às mudanças climáticas. A Sunrun, que vende e aluga sistemas de energia solar, tinha menos de US$ 80 milhões em depósitos em dinheiro no Vale do Silício. Stitchfix, o site de varejo de roupas, divulgou recentemente que tinha uma linha de crédito de até US$ 100 milhões com o Silicon Valley Bank e outros credores.



Fonte: AFP.