EUA selecionam 240 jovens afro-brasileiros e indígenas para curso de inglês

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO), e o Grupo +Unidos, selecionam 240 jovens afro-brasileiros e indígenas para a terceira edição do Programa Access E2C 2023 (English to Connect, Communicate, Catalyze) – curso de inglês para profissionais e/ou empreendedores afro-brasileiros e indígenas.

Os interessados devem ter entre 18 e 35 anos, e conhecimento básico de inglês. As inscrições estão abertas até 21 de março de 2023, por meio do link maisunidos.org.

O curso será on-line e terá uma carga horária de 210 horas, sendo seis horas semanais e realizadas durante o ano de 2023. Além do curso regular, os selecionados participarão de atividades extracurriculares e receberão mentorias de profissionais especializados do mercado de trabalho.

“O Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa tem observado resultados impactantes do programa Access E2C. Os participantes melhoram seu inglês, potencializam sua confiança para falar a língua e tornam-se protagonistas para mudanças no contexto social. Estamos orgulhosos por oferecer esta iniciativa novamente”, celebra a diretora do RELO, Maria Snarski.

“Estamos muito felizes em anunciar a terceira edição do Access E2C. Este programa vai além do ensino da língua inglesa, é também sobre conexões entre esses jovens e aprendizados que os ajudarão no desenvolvimento de suas carreiras”, comenta Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

O curso faz parte das iniciativas do programa Access, que acontece em nível mundial desde 2004, é oferecido pelo Departamento de Estado dos EUA em mais de 86 países. No Brasil, já beneficiou mais de 3.000 participantes desde 2008.

O Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO) do Departamento de Estado dos Estados Unidos fortalece a parceria estratégica Brasil-EUA por meio da capacitação de professores e alunos quanto ao aprendizado da língua e cultura norte-americanas por todo o Brasil. Situado na Embaixada dos EUA em Brasília, o RELO relaciona-se com o Ministério e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, associações de professores de inglês, universidades públicas e privadas, assim como outros parceiros para oferecer oportunidades de capacitação profissional e educacional, bem como programas de intercâmbio e materiais para professores e alunos de inglês.

Para mais informações, acesse: br.usembassy.gov

O Grupo +Unidos é uma organização da sociedade civil fundada em 2007. A instituição nasceu a partir de um desejo da missão diplomática americana em mobilizar empresas que buscassem fazer parte de um processo de transformação social no Brasil. Assim, a organização atua na articulação de redes e na facilitação do investimento social e colaborativo para desenvolver e para apoiar ações focas em educação e empregabilidade.

Para mais informações, acesse: maisunidos.org