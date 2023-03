Lanches com 'nutrição melhorada' chegam às cantinas escolares em todo o país

A Kraft Heinz vai fornecer seus lanches embalados prontos para consumo nos programas de merenda escolar a partir deste outono, em uma nova e importante iniciativa para alimentação mais saudável das crianças. A empresa teve que reformular os ingredientes para garantir que os produtos atendessem primeiro às diretrizes federais.



Qualquer refeição servida na escola seja nutritiva e esteja de acordo com as Diretrizes Dietéticas dos EUA, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, que supervisiona o programa de alimentação escolar assistido pelo governo federal. As escolas são obrigadas a oferecer aos alunos cinco componentes da refeição - frutas, vegetais, proteínas, grãos e leite - e os alunos devem levar pelo menos três (e um deve ser uma fruta ou vegetal) como parte do almoço.



Duas novas variedades de Lunchables (separadas dos Lunchables vendidos em mercearias), com "melhor nutrição" que atendem aos requisitos do programa National School Lunch, serão servidas no K- 12 escolas em todo o país, começando neste outono, disse Carlos Abrams-Rivera, vice-presidente executivo da Kraft Heinz.



A empresa garante que os lanches são "construídos para escolas" e "agora atendem às diretrizes do NSLP" (Programa Nacional de Almoço Escolar), criado em 1946 e que fornece almoço diariamente para cerca de 30 milhões de alunos em escolas públicas e privadas sem fins lucrativos e instituições residenciais de cuidados infantis.



As mudanças propostas visam reduzir os níveis de açúcares adicionados e sódio na merenda escolar. Os padrões reduziriam os limites de sódio gradualmente ao longo de vários anos escolares.



As informações publicadas no site Kraftheinzawayfromhome.com descrevem dois produtos - "Lunchables Turkey and Cheddar Cracker Stackers" e "Lunchables Extra Cheesy Pizza" - como novos para o ano letivo de 2023-24 e construídos para o refeitório "mas também são ótimos para o campo viagens, escola de verão e programas de jantar.



Os lanches para escolas não precisam ser congelados, mas mantidos refrigerados, "minimizando as necessidades e custos de mão de obra [escolar], segundo a fabricante.



Fonte: CBS News.