Recall de produtos alimentícios nos EUA aumentou 700% em 2022

O número total de recall de produtos alimentícios sob a autoridade do FDA aumentou 700% em 2022 em comparação com 2021, de acordo com um relatório divulgado recentemente.



O relatório, da organização Sedgwick, coleta e analisa dados trimestrais e também compila totais anuais. A organização usa dados da U.S. Food and Drug Administration e do U.S. Department of Agriculture.



A FDA supervisiona 80% dos suprimentos de alimentos do país, sendo o USDA responsável pelos outros 20%. Além de alimentos, o FDA supervisiona medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos. O lado alimentar da agência tem um orçamento muito menor do que o lado médico.



Segundo o relatório, o número de recalls de alimentos da Food and Drug Administration aumentou marginalmente a uma taxa de 2,2%, de 414 recalls em 2021 para 423 recalls em 2022. Fórmula infantil e saladas prontas em pacotes subiram 700,6%. Houve 52,1 milhões de unidades recolhidos em 2021 com um tamanho médio de 125.796 unidades em comparação com 416,9 milhões de unidades em 2022 com um tamanho médio de recolhimento de 985.658 unidades.



“Embora não tenha sido o maior recall em volume, teve repercussões duradouras no fornecimento de fórmula por meses e levou a pedidos de reforma na indústria e dentro do próprio FDA. A bactéria que levou ao recall de 14,89 milhões de unidades de fórmula infantil e ao fechamento de grandes instalações de produção foi relatada em oito instâncias separadas entre 2019-2022 em uma das instalações, mas nenhuma ação adicional parecia ter sido tomada pelo FDA.

“A indústria alimentícia enfrentou outra crise quando um grande recall de produtos de pasta de amendoim impactou 21 alimentos diferentes e levou ao recall de 12,2 milhões de unidades. No entanto, o dano generalizado não foi tão grande quanto com o evento da fórmula infantil”.

A atividade de recall sob a responsabilidade do FDA permaneceu constante durante os últimos três anos, com 418 recalls em 2020, 414 em 2021 e 423 em 2022.



Os alérgenos não declarados foram a principal causa de recalls de alimentos sob a jurisdição do FDA em 43,5% de todos os recalls de alimentos. Alérgenos não declarados têm sido a principal causa de recalls da FDA nos últimos cinco anos, de acordo com a agência.

Alimentos preparados têm sido a categoria de produto dominante nos eventos de recall de alimentos desde o primeiro trimestre de 2018. Produtos de panificação e laticínios ficaram mais uma vez empatados em segundo lugar, como no terceiro trimestre, com 13 recalls. Produzir foi o terceiro com 12 recalls.



Para alimentos regulamentados pelo USDA – que são carnes, aves e ovos processados – o principal motivo para recalls foi a contaminação com materiais estranhos, que foi vinculado a cinco recalls. Nenhuma inspeção foi citada como motivo para três recalls e um alérgeno não declarado, contaminação bacteriana e outra contaminação tiveram um recall, de acordo com Sedgwick.

Por contagem de unidades, o material estrangeiro também foi o principal motivo de recalls, com um recall representando 148.000 libras de frango. Nenhuma inspeção ficou em segundo lugar, vinculada a 33.911 libras de produtos recolhidos em três recolhimentos diferentes.



O Sedgwick brand protection Recall Index é um recurso importante para fabricantes, fornecedores e varejistas que procuram uma perspectiva imparcial e informada sobre tendências de segurança de produtos passadas, presentes e futuras e dados de recall. Ele analisa cinco categorias de produtos: automotivo, produtos de consumo, alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.



Fonte: Food Safety News.