Faculdades de MA e NY oferecem refúgio para estudantes da Flórida

Faculdades em Massachusetts e Nova York estão oferecendo refúgio para estudantes e educadores da Flórida que se sentiram ameaçados por uma série de medidas conservadoras do governador Ron Desantis.



A Hampshire College em Amherst, Massachusetts, está permitindo a transferência de alunos da New College of Florida - uma faculdade estadual com menos de 1.000 alunos situada ao longo de Sarasota Bay, conhecida como um paraíso para alunos marginalizados, especialmente da comunidade LGBTQ.



DeSantis recentemente mudou o conselho de curadores como parte de um esforço para mudar as instituições de ensino superior financiadas pelo estado da Flórida em uma direção mais conservadora. Em fevereiro, os curadores escolhidos pelo governador votaram para abolir o departamento que lida com programas de diversidade, equidade e inclusão direcionados por conservadores em todo o sistema universitário estadual.



O Hampshire College anunciou este mês que todos os alunos em situação regular do New College of Florida podem se transferir para lá e, com a ajuda do auxílio estudantil, pagar o mesmo valor em mensalidades que pagam na Flórida. As duas instituições acadêmicas são conhecidas por alunos progressistas e de espírito livre, falta de notas tradicionais e oportunidades para os alunos planejarem seu próprio curso de estudo.



“É extremamente importante que as faculdades e universidades façam algo para tentar resistir ao que é essencialmente um esforço contínuo, em expansão e cada vez mais agressivo para limitar a livre investigação no ensino superior. Temos que ver o que é e tentar fazer o que está dentro de nossos recursos e capacidades para recuar nisso. Uma das coisas que Hampshire pode fazer é oferecer aos alunos do New College um lugar para fugir disso", disse o presidente de Hampshire, Edward Wingenbach.



Uma porta-voz de Hampshire, Jennifer Chrisler, disse que a escola recebeu 15 e-mails e quatro mensagens de voz de alunos do New College perguntando sobre seu programa de matrícula correspondente. Até agora, eles tiveram uma transferência de estudante antes do programa de matrícula correspondente. Quatro outros já se candidataram.



Hampshire não é a única escola tentando recrutar alunos da New College. A Universidade de Binghamton, no norte do estado de Nova York, também está se apresentando para estudantes e educadores da Flórida, segundo o canal WFLA.