EUA receberam mais de 50 milhões de turistas internacionais em 2022

A chegada de turistas aos Estados Unidos provenientes do exterior cresceu 46% em dezembro, em relação ao mesmo período de 2021. Foram 5,01 milhões de viajantes aéreos, uma queda de 27,1% em relação a dezembro de 2019.

Os dados são do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA (National Travel and Tourism Office), que revelou as maiores movimentações de/para EUA: México (1,1 milhão), Canadá (1,3 milhão), Reino Unido (315 mil), Brasil (150 mil) e França (121 mil).



Combinados, esses cinco principais mercados de origem representaram 62,2% do total de chegadas internacionais e impulsionam o ranking dos 20 principais países geradores de turistas para os Estados Unidos, que, por outro lado, tiveram Colômbia (com 99.472 visitantes) e Costa Rica (com 34.559) como os únicos países que relataram uma queda no volume de visitantes em dezembro de 2022, em comparação com dezembro de 2021, com -23,3% e -11,8%, respectivamente.

Já no acumulado de 2022, o total de chegadas de visitantes internacionais aos Estados Unidos totalizou 50,86 milhões, um aumento de cerca de 130% em relação a 2021 (22,1 milhões), alcançando 64% dos níveis pré-pandêmicos do total de chegadas de visitantes internacionais. Já o total de visitantes estrangeiros considerados “overseas”, que neste caso não inclui turistas de México e Canadá, chegou a 23,9 milhões, um aumento de 161,1% em relação a 2021.

Todas as regiões do mundo relataram um aumento no volume de visitantes para os Estados Unidos, sendo a maior região de origem a Europa Ocidental com 10,3 milhões de visitantes (+509,2% ano a ano). A Oceania, com 798.444 visitantes, teve o maior aumento percentual de 1.084,7% em relação ao ano anterior. Por outro lado, Nova York foi a maior porta de entrada de visitantes em 2022 (4.450.767). Miami ficou em segundo lugar (3.815.420), seguido por Los Angeles (2.071.421).



O Brasil é hoje o sétimo maior mercado internacional emissor de turistas para os Estados Unidos, atrás de Coréia do Sul, China, Japão, Reino Unido, México e Canadá. No ano passado, 1,225 milhão de turistas brasileiros visitaram os EUA, um aumento de 412% em relação a 2021, mas ainda uma queda de 41% em relação aos mais de 2 milhões de brasileiros de 2019. E em janeiro de 2023, o fluxo entre os dois países seguiu acelerado.

CAMINHO INVERSO – Combinados, o México (33.539.995) e o Caribe (9.207.788) representaram 53% do total de chegadas de norte-americanos durante o ano de 2022, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação a novembro de 2022 no acumulado do ano e uma queda de 18,5 pontos percentuais em relação a 2021. A Europa, por sua vez, foi o segundo maior mercado para os turistas dos EUA em dezembro de 2022 e 2022, alta de 95%, atingindo 15,8 milhões.

