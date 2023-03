Ford recolhe 1,5 milhão de veículos por problemas de freio

A Ford está fazendo o recall de mais de 1,5 milhão de veículos nos Estados Unidos em duas ações para consertar mangueiras de freio com vazamento e braços do limpador de para-brisa que podem quebrar.



O maior dos dois recalls abrange quase 1,3 milhão de carros Ford Fusion e Lincoln MKX de 2013 a 2018. A empresa diz em documentos publicados nesta sexta-feira, 17, pelos reguladores de segurança que as mangueiras do freio dianteiro podem romper e vazar fluido de freio. Isso aumentaria o curso do pedal do freio e tornaria as distâncias de parada mais longas.



Os revendedores substituirão as mangueiras. A Ford enviará cartas de notificação ao proprietário a partir de 17 de abril. Eles receberão uma segunda carta assim que as peças estiverem disponíveis para o conserto.

A Ford diz que está ciente de um acidente sem menção de feridos devido ao problema.

O segundo recall abrange mais de 222.000 picapes F-150 de 2021. Os braços do limpador de para-brisa podem quebrar.

Os revendedores substituirão os braços, se necessário. Os proprietários serão notificados a partir de 27 de março.



Fonte: AFP.