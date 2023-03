Tiroteios: escolas dos EUA se redesenham para aumentar a segurança

Muitas escolas nos Estados Unidos instalaram detectores de metal e reforçaram suas entradas em resposta à ameaça de tiroteios. Outras estão indo além e modificando completamente a arquitetura de seus prédios.



A Fruitport High School em Michigan optou por redesenhar completamente a arquitetura de seus prédios – gastando US$ 48 milhões para incorporar corredores curvos e pequenos recantos para os alunos se esconderem, além de espaços maiores para socialização dos alunos, entre outras atualizações voltadas para a segurança.



Nas últimas cinco décadas, as escolas adotaram várias abordagens para melhorar a segurança, disse Gregory Saville, que editou o guia da International Crime Prevention Through Environmental Design Association, ou CPTED, sobre design escolar.



Mais ou menos na mesma época que o CPTED foi criado, isso começou a mudar, e as escolas começaram a instalar câmeras e aparar cercas-vivas para melhorar as linhas de visão. Saville disse que fazia parte de um movimento maior de arquitetura e planejamento urbano, procurando maneiras de reduzir o crime em ambientes físicos.



Desde o tiroteio na Columbine High School em 1999, muitas escolas também estão optando por criar uma entrada única e segura, ou vestíbulo, onde os funcionários da escola possam monitorar quem entra e sai. Este princípio, disse ele, vem do Panopticon – um recurso de design originalmente usado em prisões onde uma pessoa pode ver em todas as direções.



Arquitetura mais leve



Mas agora, em vez de exigir entradas fortificadas e recursos de segurança que podem deixar os alunos nervosos, os especialistas estão pedindo uma abordagem mais holística – em que a arquitetura sirva como um canal tanto para a segurança física quanto para apoiar a saúde mental dos alunos para prevenir a violência no ambiente escolar em primeiro lugar.



“Eles têm esses corredores e armários, mas não tem lugar para ficar, não tem lugar para socializar”, disse o arquiteto Rene Berndt, que faz parte da diretoria do CPTED. "E então, estamos tentando o nosso melhor para criar esses momentos, usar essas áreas para criar algum tipo de coesão social, para realmente evitar todo o conceito de alguns alunos serem empurrados para longe e tão alienados, você sabe, que [ eles não] realmente têm um lugar para pertencer."



Não há diretrizes definidas que as empresas devam seguir quando se trata de redesenhar escolas para segurança, mas a TowerPinkster, com sede em Michigan, aprendeu algumas lições com o CPTED. E, em agosto de 2022, a empresa disse que trabalhou com entre 50 e 60 distritos na parte oeste do estado - completando cerca de US $ 500 milhões em projetos K-12 a cada ano.



Várias escolas construíram recentemente comunidades de aprendizagem, onde o campus é dividido em vários "bairros" de cerca de 150 alunos - permitindo que os alunos forjem uma comunidade unida com áreas comuns -, havendo também a possibilidade de os alunos deixarem esse local sem ter que voltar e sair pela entrada da frente da escola em caso de tiroteio.



As mudanças também dão aos professores opções sobre o que fazer caso a escola seja fechada, como qual sala vai ser mais segura para aquela determinada situação.

Com informações do NPR.org.

