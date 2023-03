El Niño pode contribuir para menos furacões no Atlântico este ano

O El Niño pode se formar à medida que se aproxima o verão e perdurar durante a temporada de furacões no Atlântico este ano. Com o fenômeno climático, a atividade tropical deve ser abaixo do normal, pois o cisalhamento do vento pode interromper a formação de sistemas tropicais.







O El Niño ocorre quando os ventos alísios no Oceano Pacífico equatorial enfraquecem. Com o enfraquecimento dos ventos alísios, menos ressurgência ocorre na costa da América do Sul.



A ressurgência traz águas mais frias das profundezas do oceano até a superfície. Com menos ressurgência durante o El Niño, as temperaturas das águas superficiais aumentam.



Isso pode levar a uma atividade tropical abaixo do normal para a temporada de furacões no Atlântico, pois o cisalhamento do vento pode interromper a formação de sistemas tropicais.

O cisalhamento do vento refere-se à diferença na velocidade e direção do vento com a altura. Sob forte cisalhamento do vento, os ventos de nível superior são rápidos em comparação com os ventos de superfície.



O cisalhamento do vento tende a aumentar no Caribe e parte da Bacia do Atlântico durante o verão.

Isso pode impedir o desenvolvimento de um furacão simétrico e bem organizado.

No entanto, isso não significa que não possa haver curtos períodos de menor cisalhamento do vento durante o El Niño. Além disso, os sistemas tropicais ainda podem se formar com algum cisalhamento do vento no local.







Se uma temporada de furacões abaixo do normal está prevista para 2023, ainda é importante estar tão preparado quanto em qualquer temporada de furacões.

Tenha um kit de furacões abastecido com todos os itens essenciais e conheça sua zona de evacuação.



Leia mais sobre preparativos em