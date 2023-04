Menino de 5 anos desmaia e morre durante recreio; professores acharam que era brincadeira

Um menino de 5 anos desmaiou enquanto brincava durante o recreio fora da sala - e seus colegas tentaram avisar que algo estava errado. No entanto, os professores ignoraram Romeo Pierre Louis - que eles pensavam estar "se fingindo de morto" - e os avisos das crianças por quase 10 minutos enquanto o menino estava deitado no chão. O caso aconteceu na Charter Oak International Academy em West Hartford, Connecticut.



Quando perceberam que Romeu não estava brincando e precisava de ajuda, “já era tarde”, diz o processo aberto na última terça-feira, 5 de abril, um ano após a morte do menino. A “vida de Romeo não pode mais ser salva” e ele morreu dois dias depois, em 7 de abril de 2022, no Hospital Infantil de Connecticut.



Seus pais, Chantel Pierre Louis e D'Meza Shultz Pierre Louis, estão processando a cidade de West Hartford e o Conselho de Educação de West Hartford. Eles acusam os funcionários da escola e da cidade de causar a morte de seu filho. “Estamos com o coração partido porque, devido a tal demora nos cuidados após sua queda, a vida de Romeo acabou sendo tirada”, disseram os pais.



Imagens de segurança da escola mostraram Romeo no chão por cerca de nove minutos antes de os professores verificarem seu pulso, de acordo com o Connecticut Post, que citou um relatório da polícia de West Hartford.



"Fingir de morto”



Os professores disseram que as crianças na escola normalmente brincam na escola de uma brincadeira chamada “fingir de morto”. A criança foi encontrada por outras crianças que afirmaram que a princípio acreditaram que ele estava fingindo dormir. Depois, elas suspeitaram que ele não estava fingindo dormir e estava inconsciente, foi quando chamaram os professores.



No hospital, ele foi declarado com morte cerebral e uma autópsia listou sua causa de morte como “canalopatia cardíaca, síndrome de brugada” e foi determinada como “natural”, de acordo com o relatório da polícia.



“A morte de uma criança é uma perda devastadora e inimaginável, e nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Romeo Pierre Louis”, disse Andy Morrow, superintendente das Escolas Públicas de West Hartford, em declarações fornecidas ao McClatchy News.



O Conselho de Educação de West Hartford e Dallas Dodge, advogado corporativo de West Hartford, se recusaram a comentar o litígio pendente.



Fonte: Miami Herald.