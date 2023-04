Embrulhar a chave eletrônica do carro em papel alumínio evita furto?

Embrulhar a chave eletrônica do carro em papel alumínio é uma sugestão que vem sendo adotada por muitos proprietários para evitar furto do veículo. Mas essa técnica funciona? Como?



A resposta até então é sim, o papel alumínio ajuda a manter o sinal (código) da chave eletrônica do carro protegido contra criminosos, segundo especialistas. "Embrulhar a chave do carro em papel alumínio ou colocá-lo em um recipiente de metal ou bolsa especial pode manter seu sinal - seja a frequência baixa sempre ligada ou a frequência mais alta pressionada pelo botão -- seguro de criminosos", diz o site Snopes.com.



No entanto, esses métodos provavelmente não seriam infalíveis, pois o controle remoto provavelmente teria que ser removido de sua cobertura protetora para ligar e dirigir o carro. Além disso, enquanto os incidentes registrados desse tipo de crime estão aumentando, como muitos crimes, a probabilidade de alguém ser alvo de criminosos por meio de sua tecnologia de entrada sem chave é relativamente baixa.







Os dispositivos eletrônicos conectados às chaves contêm botões para travar e destravar um veículo. Eles também costumam ter um botão vermelho para soar sua buzina ou alarme, às vezes chamado de botão de "pânico". Alguns controles remotos mais modernos podem até ligar a ignição do carro de longe.



De acordo com tctechsystems.com, "as chaves eletrônicas usam ondas de rádio para se comunicar com um leitor no trinco da porta que estão programados para abrir" em "um sistema conhecido como identificação por radiofrequência (RFID), que opera como um código de barras eletrônico para fins de identificação."







Em testes, o site Snopes.com descobriu que uma chave Toyota embrulhada em papel alumínio não foi capaz de enviar um sinal para o carro, mesmo quando posicionada a centímetros de distância do veículo. Já um teste com uma chave Mazda embrulhada em papel alumínio mostrou que ela não funciona a apenas alguns metros de distância. Um terceiro teste com um chave para um Subaru mostrou que o dispositivo não pode alcançar o veículo a 6 metros de distância, mas pode executar funções com sucesso a apenas 3 metros de distância.



Em outras palavras, os resultados foram mistos e talvez dependessem da marca ou ano do carro, ou de ambos. Os resultados também podem ter sido influenciados pelas diferentes espessuras da folha utilizada.







De acordo com a American Automobile Association (AAA), alguns ladrões de carros são conhecidos por tirar proveito de exploits na tecnologia de entrada sem chave. A tecnologia de ignição sem chave também pode ser mais vulnerável e refere-se a chaves de carro que podem ligar o veículo com o pressionar de um botão.

Os criminosos podem até mesmo acessar o sinal enviado por uma chave que está dentro da casa dos proprietários do carro.



Mais da metade dos carros vendidos nos Estados Unidos em 2018 veio equipado com um sistema de ignição sem chave. Antes disponíveis apenas em veículos de luxo no início dos anos 2000, os sistemas de ignição sem chave são acessórios populares em todas as marcas e modelos recentes.



Tanto que, agora, eles são populares entre os ladrões de carros, alerta a Interpol. “Ao trancar o carro, os criminosos podem interceptar e bloquear o ‘sinal de trava’ enviado pela chave para o veículo, deixando-o destrancado. O criminoso pode facilmente roubar o conteúdo dentro do veículo, ou o próprio veículo.”







1. Tranque o veículo, ligue o alarme e pegue todas as chaves.

2. Não deixe o controle remoto da porta da garagem no veículo.

3. Tire uma foto do documento no celular e não o deixe ou outros papéis com informações pessoais no veículo.

4. Nunca deixe um carro destrancado com o motor ligado.

5. Não deixe itens de valor (bolsas, unidades de GPS, sacolas de compras ou eletrônicos) em seu carro. Se você precisar fazer isso, certifique-se de que eles estejam fora de vista em um porta-luvas ou porta-malas trancado.

6. Guarde suas chaves (todas) em um recipiente de metal quando não estiverem em uso. O metal fornece uma barreira que interrompe os sinais de rádio de/para o controle remoto inteligente.