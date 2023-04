Menina desenvolve rara infecção bacteriana após mordida de iguana selvagem

Uma menina de San Jose, Califórnia, desenvolveu uma infecção bacteriana rara após ser mordida por uma iguana selvagem. O caso aconteceu na Costa Rica em março de 2022 e é destaque em uma apresentação científica no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas.



Em março passado, Lena Mars, de três anos, estava de férias com os pais, Julian e Luisa,em uma praia da Costa Rica quando foi mordida em um dos dedos da mão. Ela segurava um pedaço de bolo quando uma iguana selvagem correu até ela, mordeu seu dedo e roubou seu bolo.



Seus pais perceberam que a picada era superficial, mas mesmo assim a levaram a uma clínica local, que desinfetou a ferida e lhe deu antibióticos. A ferida cicatrizou, mas cinco meses depois, eles notaram uma protuberância no mesmo local.

Embora a menina tenha dito que a protuberância não doía, ela cresceu até o tamanho de uma moeda e era de uma cor azul-avermelhada. A família levou a criança ao médico.



A princípio, os pais não pensaram que a mordida da iguana tivesse algo a ver com isso. Os médicos suspeitaram que poderia ser um cisto, mas à medida que continuou a crescer, os pais perceberam que a protuberância estava no mesmo local da mordida da iguana.



A protuberância continuou a crescer e começou a causar dor leve. Os pais então levaram a menina a uma ortopedista, que fez uma biópsia que revelou uma infecção rara.







A menina desenvolveu Mycobacterium marinum, que normalmente causa doenças semelhantes à tuberculose em peixes, mas raramente infecta humanos. Os humanos geralmente contraem essa infecção se tiverem feridas abertas e entrarem em contato com água contaminada.



O Dr. Jordan Kit Mah, microbiologista médico da Universidade de Stanford, disse à CNN que acredita que esta é a primeira vez que um humano contrai essa infecção por uma mordida de iguana.



Segundo o médico, a bactéria é muito lenta para crescer e tem um longo período de incubação. A infecção não responde bem aos antibióticos típicos, mas a menina passou por uma cirurgia em novembro e recebeu rifampicina, um antimicrobiano, e claritromicina, um antibiótico e está melhorando, segundo os pais.







As iguanas nativas da América do Sul e Central e do México se tornaram uma espécie invasora no sul da Flórida, Havaí, Texas e Porto Rico, então as pessoas podem ter mais encontros com elas. Mas os especialistas que trabalham com iguanas dizem que geralmente são bastante inofensivos, então não há razão para ter medo delas.



Anna Meyer, gerente de operações do Iguanaland, o maior zoológico de répteis da Flórida, disse que o comportamento deste caso não é típico e pode ter sido gerado por proximidade com outros turistas que lhe deram comida.

“Normalmente, eles passam o dia e não querem incomodar ninguém ou ser incomodados por ninguém. Mas, como qualquer vida selvagem, se eles começarem a associar as pessoas à comida, correrão o risco de se aproximar”, disse Meyer.



Fonte: CNN.