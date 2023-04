Suplementos falsificados são vendidos na Amazon usando grandes marcas

Vários tipos de suplementos e outros produtos vendidos na Amazon estão usando os nomes de marcas grandes e conhecidas, mas são falsos. O alerta veio da marca de suplementos NOW, que alertou a própria Amazon após receber reclamações de clientes e descobrir um deles usando farinha de arroz ao invés da substância original.



A NOW conduz um programa de autopoliciamento da indústria para testar marcas desconhecidas encontradas na Amazon com o objetivo de abordar produtos de má qualidade no mercado, e descobriu uma ampla variedade de problemas com suplementos, incluindo resultados "péssimos" de bromelaína vendidos no site.



A descoberta foi feita após vários consumidores que haviam comprado produtos da marca NOW na Amazon dizerem que eles pareciam ruins e suspeitos. Uma pista investigada descobriu uma empresa que opera sob o nome A2X1 e está vendendo 11 suplementos NOW falsificados diferentes na Amazon dos EUA.



Os produtos parecem suplementos oficiais, mas uma inspeção mais detalhada revelou a fraude. A embalagem, rótulos e conteúdo são falsificados.







O produto contém pequenas cápsulas brancas com um pó branco inodoro, que a NOW analisou e confirmou que a substância é farinha de arroz branco. Além disso, foram encontrados vestígios do medicamento Sildenafil em algumas amostras, informou a empresa.



Isso está sendo relatado ao FDA e o NOW espera que a Amazon faça um recall de todos os itens vendidos na Amazon pelo vendedor A2X1.



A Amazon concordou em bloquear todas as vendas do vendedor A2X1. A NOW pediu à Amazon que retire cada item vendido e forneça uma lista de consumidores que compraram os produtos falsificados, bem como níveis de estoque e informações sobre o vendedor golpista.

A Amazon possui a seção Counterfeit Crimes Unit FAQ em seu site para esclarecer e receber denúncias de produtos falsificados.