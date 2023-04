Polícia investiga viés racial após adolescente ser baleado ao tocar campainha em Kansas City

Protestos eclodiram no final de semana em Kansas City depois que um homem de 84 anos atirou duas vezes em um adolescente negro que tocou a campainha da casa dele por engano.

Ralph Yarl, de 16 anos, foi enviado por seus pais para buscar os irmãos na casa de um amigo no dia 13 de abril, mas foi para o endereço errado. Ao tocar a campainha, ele ouviu um barulho e logo depois a porta se abriu.



Segundo os promotores, nenhuma palavra foi trocada antes que Andrew Lester, de 84 anos, o dono da casa, abrisse fogo com um revólver calibre 32. Ele atirou no adolescente na cabeça e no braço.



"E ele foi confrontado por um homem que lhe disse para não voltar ali e imediatamente disparou a arma",disse Lee Merritt, um dos advogados da família do adolescente, à rede NBC News.



"Meu sobrinho caiu no chão e o homem atirou nele novamente. Ralph então conseguiu se levantar e correr para a casa do vizinho em busca de ajuda", disse uma tia.



O adolecente foi encaminhado ao hospital e já se encontra se recuperando em casa.

Uma página criada no GoFundMe descreve o adolescente como "um dos melhores clarinetistas do Missouri" e aquele que "toca vários instrumentos na orquestra jovem metropolitana".



Sem viés racial no crime



De acordo com relatos locais, Lester disse à polícia que acreditava que alguém estava invadindo sua casa e disparou dois tiros em sua porta. Ele foi acusado de agressão em primeiro grau e ação criminosa armada.

O principal suspeito não foi acusado de crime de ódio, e os documentos do indiciamento não descrevem um suposto viés racial no crime, apesar do homem ser branco.

Em uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 17, o promotor do condado de Clay, Zachary Thompson, disse: "Minha mensagem para a comunidade é que aqui nós aplicamos as leis e as seguimos. Isso não importa de onde você vem, como se parece ou quanto dinheiro possui."

A polícia inicialmente deteve Lester para interrogatório e o soltou, o que gerou protestos em toda a cidade no domingo.

Na segunda-feira, os manifestantes se reuniram do lado de fora da casa do suspeito. A casa dele também teria sido vandalizada.

Também na segunda-feira, os promotores também disseram que os cidadãos do Missouri têm o direito de usar a força se temerem "razoavelmente" que estão em perigo. Eles se recusaram a dar mais detalhes deste caso.

Fonte: BBC.