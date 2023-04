EUA precisam conter "rio de ferro" de armas que flui para América Latina, dizem ativistas

As armas dos Estados Unidos, muitas delas exportadas legalmente, estão fluindo para a América Latina em um "rio de ferro" que termina nas mãos de cartéis de drogas e forças de segurança abusivas, disseram ativistas na segunda-feira, pedindo maior fiscalização por agências federais dos EUA.

Mais da metade das "armas de crime" recuperadas e rastreadas na América Central são originárias dos Estados Unidos, de acordo com a agência de controle de armas dos EUA ATF. Este nível se aproxima de 70% para o México e é de cerca de 80% no Caribe.



"É chamado de rio de ferro e está inundando os países ao sul", disse Elizabeth Burke, da organização sem fins lucrativos dos EUA Global Action on Gun Violence, em um evento organizado pelo Center for American Progress em Washington.

Burke pediu regras que impeçam os fabricantes de vender a revendedores com práticas de distribuição negligentes. Os fabricantes também devem parar de vender armas perfurantes e revólveres que podem ser facilmente modificados para disparar centenas de balas por vez, disse ela.

John Lindsay-Poland, um ativista da Stop US Arms para o México, acrescentou que as regras de licença e fiscalização frouxas têm facilitado o fluxo transfronteiriço de armas - incluindo armas de nível militar desejadas pelos cartéis.

Os fabricantes de armas dos EUA sustentam que vendem armas de fogo legalmente a norte-americanos que passam por uma verificação de antecedentes, e seus advogados argumentam que responsabilizá-los abre a porta para outros processos, como a morte de russos por suas armas na Ucrânia.

Os números do governo dos EUA mostram que no ano passado a receita de remessas legais de armas de fogo para a América Latina aumentou 8%, com a maior parte das vendas indo para Brasil, México, Guatemala e Colômbia.

A National Rifle Association e o Departamento de Estado não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.