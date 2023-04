Brasileira de 21 anos morre após dois acidentes em sequência na Geórgia

Uma brasileira de 21 anos morreu na manhã desta terça-feira, 18, após dois acidentes em sequência no estado da Geórgia. Eduarda Romano da Silva, que nasceu em Itaguari, a 104 km de Goiânia, parou para trocar o pneu do carro quando foi atingida.



Segundo o Departamento de Polícia de Marietta, por volta das 5h15 da terça-feira, 18 de abril, Eduarda Cristina Romano DaSilva, de 21 anos, dirigia seu Honda Civic na I-75 nos arredores de Atlanta quando teve um pneu furado.



Ela então parou o carro no acostamento para trocar o pneu quando foi atingida por um outro veículo, um Toyota Rav4 dirigido por Victor Parra, de 59 anos. Com a colisão, os dois carros rodaram e foram parar na interestadual no sentido errado, de acordo com o departamento de polícia.



Até então eles não se feriram e saíram dos carros, quando foram atropelados por um homem de 72 anos de Indiana dirigindo um Chevrolet Silverado.

Parra e Romano DaSilva foram declarados mortos no local, disse a polícia. O motorista do caminhão e seu passageiro foram levados para um hospital com ferimentos leves.



Outros dois veículos passaram pelos destroços e foram danificados, segundo a polícia, que não disse se alguma acusação seria feita. O acidente continua sob investigação.



Eduarda foi morar nos EUA com a mãe para estudar e por lazer, disse um tio de Goiânia ao G1.



“Minha irmã está muito abatida, estamos estudando o jeito para realizar o velório da minha sobrinha em Itaguari”.







A família criou uma campanha no GofundMe para arrecadar o valor para levar o corpo para o Brasil.



Em nota, o Itamaraty disse que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares da brasileira.