Crianças e armas: investigações criminais de pais e escolas aumentam nos EUA

Em muitos tiroteios em escolas, a pessoa que puxou o gatilho – geralmente um aluno ou ex-aluno – é a única culpada pelo crime. Mas a prisão na semana passada de uma mãe em Newport News, Virgínia, cujo filho de 6 anos atirou em sua professora, e uma investigação relacionada de funcionários da escola, mostram como pais e educadores estão enfrentando crescente escrutínio sobre qualquer responsabilidade que possam ter.



Pelo menos sete processos criminais contra os pais foram abertos nos últimos oito anos pela criança ter levado uma arma para a escola e disparado, intencionalmente ou não.



Investigações criminais de pais e escolas são raras, dizem os especialistas. Mas eles parecem estar ganhando força à medida que as comunidades exigem responsabilidade e novas formas de prevenir a violência.



Professora baleada



Na Virgínia, a mãe da criança de 6 anos que atirou na professora da primeira série Abigail Zwerner na Richneck Elementary em 6 de janeiro, foi acusada de negligência criminosa e os promotores começaram a investigar se as ações dos funcionários das Escolas Públicas de Newport News também poderiam levar a acusações criminais.



A investigação criminal foi anunciada uma semana depois que a professora ferida processou o sistema escolar. Ela acusou os administradores de ignorar vários avisos de que o menino havia trazido uma arma para a escola.



A jovem de 25 anos foi atingida por um tiro na mão e no peito. Ela ficou internada por duas semanas e passou por quatro cirurgias.



A mãe do menino comprou a arma legalmente, segundo a polícia. Seu advogado, James Ellenson, disse que ela acreditava que sua arma estava presa em uma prateleira alta do armário e travada.



Ela pode pegar até seis anos de prisão se for condenada por negligência infantil e uma acusação de contravenção por armazenar uma arma de fogo de forma imprudente.







As armas vieram da casa de um dos pais ou parente próximo em 76% dos ataques a escolas onde armas de fogo foram usadas, de acordo com uma avaliação de 2019 do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

O banco de dados K-12 School Shooting lista mais de 2.000 incidentes de violência armada em escolas desde 1970. Uma revisão de seu banco de dados e artigos de notícias mostra que pelo menos 11 adultos foram acusados, incluindo a mãe de Newport News.

Sete casos foram abertos desde 2015.

Entre eles estava o caso de uma mãe de Chicago acusada no ano passado de colocar uma criança em perigo depois que uma arma na mochila de seu filho do segundo ano disparou acidentalmente na escola, ferindo um colega de classe de 7 anos.



Em 2020, a mãe de um adolescente de Indiana recebeu liberdade condicional por não retirar as armas de sua casa depois que seu filho com problemas mentais ameaçou matar alunos em 2018. Ele disparou tiros dentro de sua escola e depois se matou.



No Michigan, o adolescente Ethan Crumbley se confessou culpado de matar quatro alunos em sua escola de ensino médio em 2021. Seus pais foram acusados de homicídio culposo e acusados de ignorar suas necessidades de saúde mental e tornar a arma acessível em casa.



Fonte: Associated Press.