Homem foi "comido vivo por percevejos" em prisão em Atlanta, denuncia família

Um homem morreu em uma cela de prisão em Atlanta, na Geórgia, após ter sido "comido vivo por insetos e percevejos", segundo o advogado da família.

Lashawn Thompson havia sido preso por conduta ilícita ("misdemeanour", classificação usada para infrações de menor potencial ofensivo prevista na legislação penal dos EUA) e colocado na ala psiquiátrica da prisão do condado de Fulton depois que as autoridades consideraram que ele sofria de transtornos mentais.

O advogado da família, Michael D. Harper, divulgou fotos mostrando o corpo de Thompson coberto de insetos. A repórteres, ele afirmou ter requisitado a abertura de uma investigação criminal e de um processo para apurar o caso.

"O sr. Thompson foi encontrado morto em uma cela imunda depois de ser comido vivo por insetos e percevejos", declarou o advogado em comunicado.

"A cela da prisão em que o sr. Thompson estava alojado não era adequada nem para um animal doente. Ele não merecia isso."



De acordo com um relatório do Fulton County Medical Examiner (departamento do condado encarregado de realizar autópsias), Thompson foi encontrado inconsciente em sua cela em 19 de setembro - três meses após sua prisão - e declarado morto após tentativas da polícia local e da equipe médica de reanimá-lo. As informações são do jornal USA Today.

Harper diz que os registros da prisão mostram que os agentes penitenciários e a equipe médica notaram que a saúde de Thompson vinha se deteriorando, mas que não fizeram nada para reverter o quadro ou ajudá-lo, informou a CBS News.

O relatório do médico legista afirma que havia uma "grave infestação de percevejos" na cela, mas que não tinha identificado sinais claros de trauma no corpo de Thompson. O documento listou a causa da morte como indeterminada.

As fotos divulgadas pelo advogado pintam uma imagem mórbida de Thompson. Nelas, o rosto e o torso do homem podem ser vistos cobertos de insetos.

Para o entomologista da Universidade de Kentucky Michael Potter, as condições da cela, a partir do que revelam as imagens, são "chocantes".

"Lido com percevejos há mais de 20 anos", disse à BBC o pesquisador, que é especialista neste tipo de inseto, chamado popularmente em inglês de "bed bug", por ser bastante encontrado em colchões ("bed" significa "cama" e "bug", inseto). "Nunca vi nada desse nível, se é de fato o que estou vendo."

Picadas de percevejos geralmente não são letais. Em alguns casos raros, contudo, a exposição prolongada a uma infestação massiva de percevejos pode causar anemia grave, que pode ser letal se não for tratada, disse Potter.



Autoridades do condado avaliam a possibilidade de construção de uma nova unidade prisional para substituir a atual, que tem uma longa reputação de ser superlotada, subfinanciada e com condições insalubres.



Fonte: BBC.