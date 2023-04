Maioria dos moradores da Flórida está construindo do que comprando uma casa, diz novo estudo

Um estudo recente do StorageCafe, um site nacional de pesquisa de self-storage, mostrou que, para os residentes da Flórida, construir uma casa pode muito bem ser o caminho mais lucrativo para a propriedade, enquanto a compra exige muito mais investimento.

Mas, o estudo, sobre os custos associados à construção e compra de uma casa em todos os estados, mostrou que Miami-Dade County e Broward County eram duas áreas, entre vários condados do Sunshine State, onde era mais barato comprar do que construir do zero devido ao custo muito mais caro da terra.

A localização exata (especialmente ao longo da Baía de Biscayne, por exemplo) ditaria um custo muito mais alto, é claro, e a disponibilidade de terra para iniciar tal projeto seria motivo de preocupação.

Em toda a Flórida, o relatório StorageCafe mostrou que, na Flórida, potenciais proprietários que constroem uma casa em muitos condados podem economizar cerca de US$ 76.000 em comparação com a compra de uma casa listada com preço médio de US$ 451.000. Com uma média de $ 108.000 por acre, calculado para um tamanho médio de 0,20 acres para uma casa, o relatório mostra que custaria $ 375.000 para construir uma casa em muitas áreas da Flórida.

Aqueles que desejam uma casa em Magic City ou nos arredores devem saber que os preços mais altos da Flórida, de US $ 2,5 milhões por acre em Broward e US $ 1,7 milhão em Miami-Dade, tornam a compra muito mais econômica do que construir em um lote de tamanho médio lá.

Em Miami-Dade, por exemplo, o relatório calcula o custo total de construção (em uma propriedade de tamanho médio) em US$ 721.130, enquanto o preço médio de venda da casa oscila em US$ 680.000. Essa é uma diferença de $ 41.130 entre comprar e construir.

No condado de Monroe, que inclui comunidades exclusivas de Florida Keys, onde estão muitas das casas mais caras do estado, o preço médio é ligeiramente superior a US$ 1,5 milhão. E, embora a terra também seja cara lá (US$ 1,3 milhão por acre, com o tamanho médio do lote compacto de 0,14 acres), construir uma casa geraria enormes economias de cerca de US$ 1 milhão em comparação com a compra de uma.

Nos condados costeiros de Walton e Gulf, o benefício no Condado de Walton não seria inferior a $ 657.000 devido a um preço médio de listagem de $ 1,1 milhão.

Da mesma forma, os condados do paraíso da aposentadoria da Costa do Golfo Collier e Sarasota também favorecem a construção, com baixos custos de terreno de $81.000 (a $108.000 por acre). Construir uma casa no Condado de Collier custaria cerca de US$576.000 a menos do que um preço médio de quase US$1 milhão.

Outros condados que recompensam os construtores são Palm Beach, Martin e Orange.

Leia mais no gazetanews.com Fonte: Islander News.