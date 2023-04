Adolescente impede acidente com ônibus escolar após motorista passar mal no Michigan

Um aluno da sétima série de Warren, cidade no sudeste de Michigan, agiu rápido e conseguiu parar o ônibus escolar lotado depois que a motorista perdeu a consciência durante o tráfego. (Vídeo abaixo).



Dillon Reeves, um aluno da Lois E. Carter Middle School, está sendo elogiado como um herói por evitar uma tragédia. "Foi um ato extraordinário de coragem e maturidade”, disse o superintendente das Escolas Warren Consolidated, Robert D. Livernois.



Na viagem de volta da escola na tarde de quarta-feira, 26, a motorista sentiu “um pouco de tontura” enquanto dirigia e seguiu o protocolo alertando pelo rádio a "base" de que ela não estava se sentindo bem e iria encostar até que o departamento de transporte enviasse alguém para prestar socorro a ela.



Ela reduziu a velocidade, mas não conseguiu estacionar e acabou desmaiando. Mesmo devagar, o ônibus começou a desviar para a contramão. Havia mais de 60 alunos no ônibus.



O aluno, que estava sentado cerca de cinco fileiras atrás, percebeu que a motorista estava passando mal e correu para a frente do ônibus, agarrando o volante, pisando no freio e parando o ônibus no meio da estrada.



“Alguém ligue para o 911. Agora. Alguém deveria ligar para o 911. Eu não me importo! Alguém ligue para o 911!", gritou aos outros alunos.



Logo depois, a polícia e os bombeiros de Warren chegaram ao local. Todos os alunos foram colocados em um ônibus diferente para voltar para casa. Ninguém ficou ferido. A motorista, uma mulher de 40 anos cujo nome não foi divulgado pelas autoridades por respeito à sua privacidade, foi atendida no local e encaminhada ao hospital para exames.



Ela não teve ferimentos físicos e sofreu uma emergência médica devido a uma perda de consciência, disse o Corpo de Bombeiros. Ela trabalha como motorista escolar no distrito desde julho de 2022.



