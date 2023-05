Nova York distribui e incentiva uso de rastreadores para conter furtos de carros

A cidade de Nova York distribuirá rastreadores Apple AirTags gratuitamente para alguns residentes como parte de um esforço para frear furtos de carros, anunciou o prefeito Eric Adams no domingo, 31.



Chamando os dispositivos de rastreamento GPS de “uma engenhosidade realmente incrível”, o prefeito disse que 500 dos aparelhos doados pela Association for Better New York, uma organização sem fins lucrativos local, serão distribuídos aos nova-iorquinos pela polícia em áreas onde há mais furtos, inclusive na região do 43º Distrito do NYPD no Bronx – que foi particularmente atingido pelo aumento do furtos de carros.

“O número agravado de furtos de automóveis continua a aumentar o crime em nossa cidade”, disse Adams, acompanhado por policiais, em entrevista coletiva, observando que outros crimes graves - como tiroteios, homicídios e roubos e furtos - diminuíram.



“Este dispositivo simples, este AirTag simples, escondido na localização de um carro que uma pessoa não conhece, é um excelente dispositivo de rastreamento”, disse Adams. “É fácil monitorar. Você pode ver em tempo real onde o veículo está localizado.”

Um vídeo postado pelo NYPD no final do dia demonstrou como os dispositivos ajudariam os policiais a rastrear um veículo roubado e encorajaram outros motoristas a comprarem por conta própria.



Por enquanto, a Prefeitura disse que a Unidade de Prevenção ao Crime do Departamento de Assuntos Comunitários do Departamento de Polícia de Nova York estava trabalhando em um plano para distribuição equitativa dos dispositivos, concentrando-se nos distritos com o maior número de roubos de automóveis por furto.



A prefeitura também vai arrecadar fundos para comprar mais aparelhos semelhantes aos doados pelo ABNY, informou a prefeitura.



Os furtos de carros na Big Apple têm aumentado, com o número subindo para 4.492 até 23 de abril deste ano, em comparação com 3.966 no mesmo período do ano passado - um aumento de mais de 13%.

Segundo o prefeito, um fator agravante é o desafio do TikTok, que incentiva os usuários a roubar veículos Hyundai e Kia usando um cabo USB.



De acordo com dados do NYPD, os policiais relataram 104 Hyundais e 99 Kias roubados em dezembro, um grande salto em relação a setembro, quando 21 Hyundais e apenas sete Kias foram roubados.

A 43ª DP, que abrange a biblioteca onde foi realizada a coletiva de imprensa, já teve 207 veículos roubados até agora este ano, disseram autoridades da cidade.



Fonte: The New York Post.