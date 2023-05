Noiva morre atropelada na saída da festa de casamento na Carolina do Sul

Uma noiva recém-casada foi morta e seu marido ficou ferido depois de serem atingidos por um veículo em alta velocidade ao deixarem a própria festa de casamento em uma praia da Carolina do Sul. Samantha Miller, de 34 anos, morreu no local. O noivo, Aric Hutchinson, de 36 anos, segue internado em estado grave.

O incidente ocorreu na sexta-feira, 28. Outras duas pessoas também ficaram feridas com o impacto. Os noivos deixavam a festa de casamento em um carrinho de golfe quando uma motorista alcoolizada colidiu contra o veículo.



A motorista Jamie Lee Komoroski, de 25 anos, foi presa no local. Ela é acusada de dirigir embriagada, lesão corporal e homicídio.Segundo a polícia, ela dirigia a 100 km no nomento do impacto e se recusou a fazer um teste de sobriedade após o acidente. Ela disse aos policiais que bebeu uma dose de tequila e uma cerveja cerca de uma hora antes do acidente.



Aric Hutchinson teve ossos fraturados, lesão cerebral e segue internado em estado grave. Uma campanha foi aberta no GofundMe para ajudar com as despesas médicas. Até o momento ela já arrecadou mais de U$S 442 mil.