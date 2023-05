Casas antigas x nova construção: qual a melhor opção? Veja pontos a considerar em um imóvel

Se você está pensando em comprar uma casa, uma das principais decisões é escolher se é melhor comprar uma casa antiga ou comprar uma nova. A verdade é que não existe uma resposta única para todos, o que significa que a decisão final pode se resumir a sua preferência pessoal.

Para ajudar na decisão, aqui estão alguns pontos a considerar se uma casa já existente ou uma nova é a certa para você.

Casas novas são mais caras

De um modo geral, quanto mais nova a casa, maior o custo. De acordo com a Rocket Mortgage, o custo de comprar uma casa nova é normalmente 30% maior do que o custo de comprar uma casa antiga. Casas novas ficam livres de preocupações por vários anos. Por exemplo, um aquecedor de água novo, sistema novo de ar-condicionado e telhado garantem que não haverá grandes despesas por pelo menos oito a 10 anos, na maioria dos casos.

Custo de manutenção

As casas mais antigas, por outro lado, geralmente requerem manutenção mais cedo, e o custo pode aumentar. Embora uma casa antiga possa ter sido bem mantida ao longo dos anos, ainda pode exigir algumas atualizações.

Um estudo da American Housing Survey (AHS) descobriu que donos de casas antigas pagam mais pela manutenção regular do que os proprietários de casas recém-construídas. De todos os proprietários, 26% pagam mais de US$ 100 por mês em custos de manutenção. No entanto, apenas 11% dos proprietários que moram em casas recém-construídas pagaram alguma quantia.

Obviamente, como uma casa antiga se comporta ao longo do tempo depende da qualidade de sua construção original e de sua localização. Áreas onde elas estão expostas à umidade, neve e ventos de tempestades tropicais sofrerão mais danos a longo prazo do que casas em climas amenos.

Antes de se comprometer a comprar uma casa antiga, certifique-se de fazer uma inspeção completa da propriedade para verificar se há algum problema significativo. Consertar rachaduras em uma fundação, substituir um telhado antigo e trocar o sistema de ar-condicionado são alguns dos projetos mais caros.

Uma maneira de minimizar o custo total dos reparos é agendar uma manutenção regular com um profissional para seus principais sistemas, como HVAC, encanamento e eletricidade. Um seguro de garantia residencial pode ajudar a compensar o custo de visitas regulares.

Despesas diárias

Casas antigas, em sua maioria, estão mais próximos ao centro da cidade, enquanto as novas construções estão mais afastadas, como os subúrbios. Quanto ao custo de deslocamento diário, uma casa mais antiga pode economizar quantias significativas como gasolina, pedágios e taxas de manutenção do carro, especialmente se a casa estiver em uma parte da cidade que pode ser percorrida a pé.