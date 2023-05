Departamento do Trabalho dos EUA multa franquias do McDonald's por trabalho infantil

Duas crianças de 10 anos foram encontradas trabalhando em um restaurante McDonald's de Louisville - às vezes até as 2 da manhã. A informaçao veio junto com a denúncia do Departamento do Trabalho dos EUA na terça-feira, 2, que multou três franquias da empresa.



A revelação fez parte de uma investigação sobre as violações da lei do trabalho infantil no Sudeste. A agência também encontrou três franqueados que possuem mais de 60 lojas do McDonald's em Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio, “empregaram 305 crianças para trabalhar mais do que as horas permitidas legalmente e executar tarefas proibidas por lei para jovens trabalhadores”, disse o Departamento do Trabalho.



O franqueado Bauer Foods LLC confirmou à CNN que as duas crianças de 10 anos supostamente empregadas eram filhos de um gerente noturno que estava visitando seus pais no trabalho e não foi aprovado pela administração da organização franqueada para estar naquela parte do restaurante.

Dois dos outros franqueados, Archways Richwood e Bell Restaurant Group, não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Os três franqueados enfrentam um total combinado de $ 212.754 em multas civis por violações de trabalho infantil, disse o comunicado.



As leis trabalhistas dos Estados Unidos permitem que menores de 16 anos trabalhem sob as seguintes condições: fora do horário da escola, não mais que três horas por dia em dias de escola e não mais que oito horas por dia em dias que não tem escola; não mais que 18 horas por semana e no máximo até às 7 da noite.



Fonte: CNN.