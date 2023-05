TikTok: Pais fazem alerta do 'Desafio do Benadryl' após morte e hospitalização de adolescentes

Pais estão fazendo um alerta a outras famílias sobre um desafio nas redes sociais tão perigoso que matou um adolescente em Ohio e levou o outro para o hospital em New Jersey.

O chamado "Desafio Benadryl" foi divulgado pela primeira vez há vários anos e levou o FDA a emitir um alerta, afirmando que a overdose de medicamento para alergia sem receita pode ser fatal. A rotulagem do medicamento também contém advertências.

Com casos recentes influenciados por vídeos no TikTok, a plataforma disse que bloqueou a busca por qualquer vídeo com o nome Benadryl. A empresa disse que faz isso desde 2020, no entanto, a mania persiste na internet.

Em abril, adolescente de Ohio, Jacob Stevens, de 13 anos, morreu depois de consumir cerca de uma dúzia de comprimidos em uma aparente tentativa de ficar 'chapado'.

Na mesma semana em New Jersey, um outro adolescente de 13 anos foi parar na UTI. Ele foi levado às pressas para a sala de emergência depois de engolir um número desconhecido de pílulas de alergia Benadryl enquanto seus pais estavam fora de casa.

Sua mãe, que não quis revelar seu nome, disse em entrevista por telefone à NBC New York que seu filho "estava encolhido em posição fetal no chão, olhos dilatados e não conseguia se mover".