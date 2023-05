Homem salva bebê após carrinho rolar para estrada movimentada na Califórnia

Um homem conseguiu salvar um bebê em um carrinho que seguia em direção a uma movimentada estrada da Califórnia.



O susto aconteceu na tarde de segunda-feira, 1, quando fortes rajadas de vento no deserto na cidade de Hesperia, no condado de San Bernardino, arrastaram um carrinho de bebê com um bebê dentro direto para a estrada.



Câmeras de vigilância capturaram o momento em que uma mulher descarregava itens do banco traseiro de seu SUV estacionado do lado de fora de um Lava-jato por volta das 15h30, quando o carrinho de bebê fica solto e começa a rolar em direção à estrada com trânsito intenso.



Ao perceber, a mulher,identificada como tia-avó do bebê , corre em direção ao carrinho, mas tropeça e cai. Ela se levanta, mas cai mais uma vez.



Assim que o carrinho está prestes a chegar na avenida, um homem corre e o agarra. Ele empurra o bebê de volta enquanto outra pessoa ajuda a mulher caída a se levantar.



“Eu ouvi uma senhora gritando enquanto eu estava indo para o carrinho e ela caiu duas vezes”, lembrou Ronald Nessman, o homem que salvou o bebê. “Percebi que o carrinho estava atravessando o trânsito e instintivamente corri em direção ao carrinho. Eu estou agradecido por estar no lugar certo na hora certa.”



O homem disse que no momento em que avistou o carrinho, só conseguiu se concentrar em correr para o bebê não ser atropelado. "O tráfego estava muito pesado no momento e os carros em velocidades rápidas", disse Nessman.



Ao voltar com o carrinho, percebeu a mulher assustada e com os joelhos sangrando.



“Seus joelhos estavam sangrando, ela estava traumatizada por ter caído e o bebê ter entrado no trânsito”, disse Nessman. “Eu só posso imaginar o que se passava na cabeça dela. Foi de partir o coração. Ela estava chorando, ela estava em estado de choque. Espero que ela esteja bem."



O homem tinha acabado de terminar uma entrevista de emprego quando sua irmã pediu que ele a acompanhasse a um lava-rápido naquele dia. Nessman definitivamente acredita que foi o caso de estar no lugar certo na hora certa.

"Foi por isso que dei um abraço nela", disse. “Eu não saberia o que fazer se fosse meu filho. Ela não viu ninguém que pudesse salvar o bebê. Sou grato por ter tido tempo suficiente para pegá-lo antes de sair para o trânsito.".



Fonte: KTLA.

