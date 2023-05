Veja 11 novas atrações em parques temáticos dos EUA em 2023

Este será um grande ano para os parques temáticos dos EUA – e não apenas os da Disney. De costa a costa, os parques temáticos estão abrindo novas e emocionantes atrações para crianças, famílias e caçadores de emoção.



Na verdade, 11 novas montanhas-russas, passeios emocionantes e passeios aquáticos estão abrindo em todo o país nesta primavera e verão de 2023.



São elas:



Legoland New York Resort - parque aquático



O Legoland New York reabriu em 31 de março para a temporada de 2023. No fim de semana do Memorial Day, quando as temperaturas sobem para um nível mais adequado para nadar, o Legoland abrirá sua mais nova atração: um playground aquático que terá quatro toboáguas, uma estrutura interativa para brincar na água e uma estação para construir e pilotar seu próprio barco de Lego.

Há também um vestiário próximo para os visitantes se trocarem antes de irem curtir as atrações terrestres do parque.



Legoland Florida Resort - Pirate River Quest



Winterhaven, na Flórida, que abriga o Legoland Florida Resort, abriu o Pirate River Quest - um passeio de barco para todas as idades (não há exigência de altura mínima), que leva os visitantes em uma missão para encontrar o tesouro perdido do Capitão Redbeard. Durante a jornada, os visitantes verão um navio pirata afundado, um kraken ameaçador e outras criações de Lego maiores que a vida.



Universal Studios Hollywood — Super Nintendo World



Já sonhou em andar por um tubo de dobra e se juntar a Mario, Luigi e a Princesa Peach em suas aventuras? Isso já é possível na mais nova área do Universal Studios Hollywood dedicada a tudo relacionado ao Super Nintendo.



A principal atração do Super Nintendo World é Mario Kart: Bowser's Challenge que combina realidade aumentada e tecnologia de mapeamento de projeção com cenários físicos para colocar os visitantes ao volante de uma corrida de Mario Kart da vida real. (É preciso ter cerca de 1 metro de altura).



Universal Orlando — Explosão de Minion Villain-Con da Illumination



Em breve, uma nova atração chamada Villain-Con Minion Blast da Illumination se juntará ao popular Despicable Me Minion Mayhem do Universal Orlando.



Programada para abrir neste verão, a nova atração apresentará uma tecnologia de passeio nunca antes vista que utiliza um caminho baseado em movimento em vez de um veículo de passeio tradicional. Os convidados irão empunhar blasters para afastar os vilões enquanto são guiados ao longo do caminho, encontrando muitos Minions travessos ao longo do caminho.

A Villain-Con Minion Blast estará ao lado de Despicable Me Minion Mayhem no Universal Studios Florida, junto com um novo café Minion e outras surpresas que a Universal ainda não anunciou.



Busch Gardens Tampa Bay — Serengeti Flyer



Inaugurado em 27 de fevereiro, o passeio de swing Serengeti Flyer é atualmente o mais alto e mais rápido do mundo, atingindo uma velocidade máxima de 68 mph e uma altura máxima de 135 pés. Os visitantes voarão acima de zebras, girafas e outros animais que residem na planície de Serengeti de 65 acres do parque.



Visitantes experimentam vários momentos de G negativo (aquela sensação de frio na barriga) ao balançar para frente e para trás neste passeio de balanço final de braço duplo. Devido à sua natureza extrema, o passeio tem um requisito de altura mínima de 1,20cm de altura.



Busch Gardens Williamsburg — DarKoaster



O mais novo parceiro do Busch Gardens Williamsburg é a DarKoaster - uma montanha-russa totalmente interna com veículos de passeio projetados para se parecer com motos de neve onde os convidados correm no escuro enquanto tentam escapar de um castelo amaldiçoado. A atração abrirá em 19 de maio e o requisito de altura mínima é de 1,20cm.



SeaWorld San Diego - Resgate no Ártico



A maioria das atrações do SeaWorld San Diego segue o tema aquático do parque, e sua mais nova montanha-russa não é exceção. Programado para abrir na primavera deste ano, o Arctic Rescue será a montanha-russa mais longa e rápida da Costa Oeste. Os visitantes irão montar em veículos do tipo snowmobile enquanto correm pelo gelo e neve para resgatar animais do Ártico.



Enquanto estiver a bordo, você experimentará três lançamentos e uma velocidade máxima de 40 mph, mantendo o Arctic Rescue firmemente na zona familiar, embora um requisito de altura exata ainda não tenha sido anunciado.



SeaWorld Orlando — Pipeline: The Surf Coaster



Se duas de suas atividades favoritas são surfar e andar de montanha-russa, você está com sorte. O novo Pipeline do SeaWorld: The Surf Coaster é uma “montanha-russa” única com veículos de passeio que se parecem com pranchas de surfe gigantes.

Programada para abrir em 27 de maio, os visitantes vão “pendurar dez” nas muitas voltas e reviravoltas da montanha-russa, incluindo cinco manobras de tempo de antena e uma inversão de “onda ondulada”, atingindo velocidades de até 60 mph.

Pipeline: O Surf Coaster é um passeio de emoção extrema com um requisito de altura mínima de 1,37cm.



SeaWorld San Antonio – Catapult Falls



Programado para abrir neste verão, a Catapult Falls é um cruzamento inédito entre uma montanha-russa e um passeio de calha. Você certamente vai se divertir e ainda mais certo de se molhar. Este passeio será a primeira montanha-russa lançada do mundo. Ele também apresentará a queda mais íngreme do mundo e o único elevador vertical da América do Norte em uma montanha-russa.



Em vez de uma colina tradicional, Catapult Falls transportará sua jangada até o topo da colina de 55 pés por meio de um elevador ao ar livre. Quando chegar ao topo, você mergulhará e decolará em um passeio rápido e rápido. Nenhum requisito de altura mínima foi especificado ainda.



Hersheypark - Wildcat's Revenge



Também programada para estrear neste verão, a montanha-russa híbrida de madeira e aço chamada Wildcat's Revenge (requisito de altura mínima de 1,20 cm) atingirá velocidades de 62 mph e subirá a uma altura de 140 pés antes de mergulhar em uma queda de 82 graus e voar por quatro inversões.



Dollywood - Big Bear Mountain



Uma montanha-russa com o tema Smoky Mountain é um ajuste natural para um parque temático como Dollywood, que fica no sopé dos Smokies. Big Bear Mountain levará os pilotos em uma expedição pela seção Wildwood Grove do parque em busca do indescritível “Big Bear” que foi visto na área.



Programada para abrir em 12 de maio, ela alcança velocidades máximas de até 48 mph e uma altura máxima de 66 pés. A altura mínima para andar é de 1 metro de altura, o que significa que as famílias podem embarcar juntas nessa perigosa jornada.