Mortes por motoristas distraídos aumentaram 21% nos EUA; veja estados

As mortes causadas por motoristas distraídos aumentaram 21% nos EUA nos últimos anos. Mas quais estados têm as maiores taxas de fatalidades por distração ao volante? A MoneyGeek analisou os dados mais recentes do Sistema de Relatórios de Análise de Fatalidades da NHTSA e os dados de viagens em rodovias estaduais do Bureau of Transportation Statistics para ver e encontrar os lugares nos EUA onde a distração no trânsito causa o maior impacto.



De acordo com os dados mais recentes da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), as mortes por distração aumentaram 11%, para 3.211 mortes de 2020 a 2021. E o problema parece estar crescendo. Desde 2018, as mortes por distração na direção aumentaram 21%, e a taxa de mortalidade é a mais alta desde 2016.



Agora que o volume de tráfego está voltando aos níveis pré-pandêmicos, enviar mensagens de texto, navegar nas mídias sociais ou responder a e-mails enquanto dirige está se tornando comum – com consequências perigosas.



A realidade é que muitos americanos usam seus telefones e se envolvem em comportamentos distraídos ao dirigir regularmente.



Embora a maioria das distrações ao dirigir não termine em mortes, as consequências ainda podem ser graves. Por exemplo, pedestres atropelados por pessoas que dirigem a apenas 40 km/h têm 1 chance em 3 de sofrer ferimentos graves, de acordo com uma análise relacionada a acidentes com pedestres.



Além disso, mesmo que ninguém se machuque, as taxas de seguro do seu carro aumentarão em média 57% após um acidente culposo.



Dados mais recentes:



- As mortes por distração ao dirigir são as mais altas em cinco anos. Apesar dos americanos dirigirem 1,2 bilhão de milhas a menos do que antes da pandemia, as mortes por distração nos EUA aumentaram 11% desde 2020 e 21% desde 2018.



- O Novo México teve a maior taxa de mortes por distração por direção pelo quarto ano consecutivo. Sua taxa de mortalidade por direção distraída foi o dobro da da Louisiana, o estado com a segunda maior taxa.

- O aumento das taxas de direção distraída na Flórida coloca o estado no top 10 pela primeira vez.

- Indiana e Arizona tiveram os maiores aumentos em mortes por distração em 2020 e 2021, com mortes subindo 56% e 48%, respectivamente.

Para encontrar os estados com os motoristas distraídos mais perigosos, a análise revisou os dois anos mais recentes de fatalidade por direção distraída e dados de quilometragem do veículo e calculou uma taxa de fatalidade por direção distraída para cada estado.



O relatório classificou os estados com as maiores taxas de fatalidade por distração ao dirigir abaixo e incluiu informações sobre a taxa geral de fatalidade por distração ao dirigir de cada um desses estados e o número de mortes relacionadas à distração ao dirigir.

A análise constatou que, pelo quarto ano consecutivo, o Novo México teve a dúbia distinção de ser o estado com a maior taxa de mortes por distração em relação às milhas percorridas de carro.

O relatório também especificou se cada estado proibiu ou não o uso de dispositivos portáteis ou mensagens de texto ao dirigir - um "Sim" nesta coluna indica uma proibição total de todos os usos, enquanto "Parcial" indica que um estado tem algumas restrições e " Não" indica que não há restrições.



Estados com as taxas mais altas de direção distraída em relação à média nacional, segundo o relatório:



- Flórida

- Havaí

- Idaho

- Illinois

- Kansas

-Kentucky

- Luisiana

-Montana

- Nova Jersey

- Novo México

- Texas

- Virgínia

-Washington

- Wyoming.

Fonte: Polk County Observer.