Painel de saúde dos EUA recomenda iniciar mamografias aos 40, não aos 50

As mulheres devem começar a fazer mamografias a cada dois anos aos 40 anos, em vez de esperar até os 50, de acordo com uma nova recomendação da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA nesta terça-feira, 9.



A força-tarefa federal há muito diz que as mulheres podem optar por iniciar o rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos, com uma recomendação mais forte de que façam exames de raio-X a cada dois anos, dos 50 aos 74 anos.



A atualização desta terça-feira – se o rascunho da proposta for finalizado – marcaria uma mudança nas diretrizes do influente painel, embora não seja provável que acabe com a confusão. Outros grupos de saúde diferem sobre quando e com que frequência fazer a triagem.



“Esta nova recomendação ajudará a salvar vidas e evitar que mais mulheres morram devido ao câncer de mama”, disse a ex-presidente da força-tarefa Dra. Carol Mangione.

A força-tarefa observou que as mulheres negras têm 40% mais chances de morrer de câncer de mama do que as mulheres brancas, tornando as mamografias aos 40 anos um passo especialmente importante - mas também pediu mais pesquisas para entender melhor e combater a disparidade.



De acordo com os especialistas da força-tarefa, quase metade de todas as mulheres têm seios densos, o que significa que as mamografias podem não funcionar tão bem, e pediu mais pesquisas para saber se tipos adicionais de testes ajudariam.

O projeto de recomendação se aplica a mulheres com risco médio de câncer de mama, mas não àquelas com risco muito alto devido a certos fatores genéticos ou outros. Ele está aberto para comentários públicos até 5 de junho, após o qual a força-tarefa decidirá se o finalizará.



Enquanto as mortes por câncer vêm diminuindo há anos, o câncer de mama continua sendo o segundo câncer que mais mata mulheres nos Estados Unidos, atrás apenas do câncer de pulmão.

As organizações de saúde há muito tempo têm diferentes recomendações de triagem, buscando equilibrar a detecção precoce do câncer de mama, evitando muitos alarmes falsos, quando os raios-X detectam blips não cancerígenos.



A American Cancer Society diz que as mulheres de 45 a 54 anos devem fazer mamografias todos os anos - mas podem optar por começar aos 40 e depois aos 55, podem optar por mudar para a cada dois anos.

O American College of Radiology recomenda mamografias anuais a partir dos 40 anos para mulheres com risco médio de câncer de mama - mas recomenda que as mulheres jovens sejam avaliadas quanto a fatores de risco que requerem triagem ainda mais precoce.

Fonte: Associated Press.