Casal de brasileiros é encontrado morto em apartamento na Califórnia

Um casal de brasileiros foi encontrado morto dentro do apartamento onde moravam em São Francisco, na Califórnia. José Claudionor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Pereira, de 26 anos, eram de Vicente Pires, no Distrito Federal.



O caso ocorreu na última segunda-feira, 8. De acordo com a TV Globo, os familiares informaram que a polícia suspeita que a morte tenha sido causada por uma vazamento de gás usado no aquecimento da residência.



O que reforça essa tese é que o apartamento não tinha sinais de arrombamento, e os corpos não apresentavam ferimentos. José Claudionor e Andressa estavam na Califórnia desde janeiro deste ano, e pretendiam voltar para o Brasil em julho. Ambos eram sócios de um restaurante em Vicente Pires.



“A família conversava com ele todos os dias. Quando, no domingo, ele não respondeu, ficamos muito preocupados. Aí, na segunda-feira, a mesma coisa. Então, pedimos para uma prima da Andressa, que mora lá, ir ao local e ajudar”, contou o pai de Claudionor, Valter Teodoro da Silveira, ao Metrópoles.

Segundo o relato do pai, o apartamento estava trancado. A proprietária do imóvel – eles moravam de aluguel – foi chamada para abrir a porta. Quando entrou, viu o casal sem vida. Andressa estava deitada na cama e Claudionor no chão.



Traslado dos corpos



Uma campanha foi aberta para que os corpos sejam levados ao Brasil.



As contribuições são feitas via Pix, pelo telefone da mãe de Andressa, Dulcilene Cares. Interessados podem doar com a chave (61) 98517-3634. Também é possível ajudar com uma vaquinha on-line neste link. A meta é chegar a US$ 20 mil. “Estamos realizando está vaquinha para arrecadar fundos para trazer seus corpos de volta para o Brasil, para que suas famílias possam realizar um funeral e se despedir de seus entes queridos”, informa a família em mensagem no site.



Em nota ao Terra, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, afirmou que tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais para apurar as circunstâncias do falecimento. O Consulado presta assistência consular aos familiares.



Fontes: Portal Terra e Metrópoles.