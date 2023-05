FDA recomenda venda de pílula anticoncepcional sem receita

Um painel de especialistas que aconselham a Food and Drug Administration dos EUA recomendou unanimemente na quarta-feira, 10, que a agência permita pela primeira vez que as mulheres obtenham uma pílula anticoncepcional sem receita médica.

O painel foi questionado se os benefícios de vender a pílula anticoncepcional Opill da HRA Pharma superavam os riscos de os consumidores usarem indevidamente o medicamento, resultando em gravidez indesejada.

A FDA não é obrigada a seguir as recomendações de seus consultores independentes, todos os 17 que votaram “sim” na proposta após uma audiência de dois dias.

Mas a HRA Pharma espera uma decisão final do FDA neste verão sobre seu pedido de venda sem receita do Opill, que é genericamente chamado de norgestrel. A farmacêutica com sede em Paris é propriedade da Perrigo, fabricante de medicamentos de venda livre.

Desde que foram aprovados nos Estados Unidos, há mais de 60 anos, os anticoncepcionais orais só estão disponíveis para mulheres com receita médica. Se o FDA aprovar o pedido da HRA Pharma, as mulheres podem obter o Opill sem primeiro consultar um médico ou outro profissional de saúde.

“A história da contracepção feminina é uma luta pelo controle das mulheres sobre sua reprodução e precisamos confiar nas mulheres”, disse a Dra. Katalin Roth, membro do painel consultivo da FDA e professora de medicina na George Washington University.

“Peço ao FDA que aprove a disponibilidade de Opill sem receita”, disse Roth, explicando seu voto a favor do pedido da HRA Pharma.

A FDA aprovou originalmente o norgestrel em 1973 como um medicamento prescrito, mas a empresa interrompeu as vendas da pílula nos Estados Unidos em 2005 por motivos comerciais, de acordo com a agência.

A HRA Pharma atualizou o rótulo da pílula em 2017 na esperança de reintroduzir o medicamento no mercado dos EUA, explicitamente como um medicamento de venda livre.

Associações médicas, como o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, há anos pedem que as vendas sem receita de pílulas anticoncepcionais sejam permitidas.

Fonte:AFP.