FDA muda regra para aumentar doação de sangue por gays nos EUA

Homens gays e bissexuais em relacionamentos monogâmicos podem doar sangue nos EUA sem se abster de sexo, de acordo com uma política federal finalizada nesta quinta-feira, 11, pelos reguladores da saúde.



As diretrizes da Food and Drug Administration diminuem as restrições de décadas destinadas a proteger o suprimento de sangue do HIV. A agência anunciou planos para a mudança em janeiro e disse esta semana que a nova abordagem agora pode ser implementada por bancos de sangue.



As diretrizes atualizadas eliminam a exigência de que homens que fazem sexo com homens se abstenham de sexo por três meses antes de doar sangue.



Em vez disso, todos os potenciais doadores – independentemente da orientação sexual, sexo ou gênero – serão selecionados com um novo questionário que avalia seus riscos individuais de HIV com base no comportamento sexual, parceiros recentes e outros fatores. Doadores em potencial que relatam ter feito sexo anal com novos parceiros nos últimos três meses serão impedidos de doar até uma data posterior.

A FDA disse que a nova política reflete as evidências científicas mais recentes e está de acordo com as regras do Reino Unido e do Canadá.

É o mais recente movimento do FDA para ampliar a elegibilidade dos doadores, com o potencial de aumentar as doações.

“A implementação dessas recomendações representará um marco significativo para a agência e para a comunidade LGBTQI+”, disse o Dr. Peter Marks, diretor do centro de terapias biológicas da FDA, em comunicado.

Grupos de direitos gays há muito se opõem a restrições gerais sobre quem pode doar sangue, dizendo que eles discriminam. Sociedades médicas, incluindo a Associação Médica Americana, também disseram que tais exclusões são desnecessárias devido aos avanços nos exames de sangue.

Qualquer pessoa que já tenha testado positivo para HIV continuará inelegível para doar sangue. Aqueles que tomam pílulas para prevenir o HIV por contato sexual também serão barrados, até três meses após a última dose. A FDA observou que os medicamentos, conhecidos como PrEP, podem atrasar a detecção do vírus em testes de triagem.

A FDA estabelece requisitos e procedimentos para os bancos de sangue dos EUA. Todos os doadores em potencial respondem a perguntas sobre seu histórico sexual, uso de drogas injetáveis e tatuagens ou piercings recentes, entre outros fatores que podem contribuir para a disseminação de infecções transmitidas pelo sangue. O sangue doado é testado para HIV, hepatite C, sífilis e outras doenças infecciosas.



Fonte: Associated Press.