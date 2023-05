Índice de aprovação de Biden é de 40%; imigração preocupa americanos

A aprovação pública do presidente Joe Biden estava em 40% nos últimos dias, perto do nível mais baixo de sua presidência, com os americanos insatisfeitos com sua forma de lidar com a imigração e a inflação, mostrou uma nova pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na semana passada.



A pesquisa de três dias, encerrada no domingo, 6, mostrou um aumento pequeno na popularidade de Biden em relação ao mês de abril, quando 39% dos entrevistados disseram que aprovavam seu desempenho como presidente. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais.

A economia continua sendo a principal preocupação dos entrevistados em meio às altas taxas de inflação e à pressão dos bancos centrais para controlar os preços por meio do aumento das taxas de juros, o que encareceu as hipotecas e os empréstimos para carros.



A iminente expiração na quinta-feira das regras da COVID-19 que impediram muitos estrangeiros de entrar nos Estados Unidos para buscar asilo também se tornou um assunto de preocupação. Longas filas de migrantes se acumularam esta semana na cidade fronteiriça mexicana de Tijuana, esperando o vencimento da apólice.



A pesquisa Reuters/Ipsos descobriu que 54% dos entrevistados - incluindo 77% dos republicanos e 34% dos democratas - eram contra o aumento do número de imigrantes permitidos no país a cada ano.

Apenas 26% disseram que aprovavam a maneira como Biden lidava com a imigração.



Fonte: Reuters.