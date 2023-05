TSA implanta teste de reconhecimento facial em mais aeroportos dos EUA

Um passageiro caminha até um posto de controle de segurança do aeroporto, coloca um cartão de identificação em um slot e olha para uma câmera em cima de uma pequena tela. A tela pisca “Foto concluída” e a pessoa passa - tudo sem ter que entregar sua identificação ao oficial da TSA sentado atrás da tela.



Tudo faz parte de um projeto piloto da Transportation Security Administration para avaliar o uso da tecnologia de reconhecimento facial em vários aeroportos do país.

“O que estamos tentando fazer com isso é ajudar os policiais a realmente determinar que você é quem diz ser”, disse Jason Lim, gerente de recursos de gerenciamento de identidade, durante uma demonstração da tecnologia para repórteres no Aeroporto Baltimore-Washington International Thurgood Marshall.



O esforço ocorre em um momento em que o uso de várias formas de tecnologia para aumentar a segurança e agilizar os procedimentos só aumenta. A TSA diz que o piloto é voluntário e preciso, mas os críticos levantaram preocupações sobre questões de preconceito na tecnologia de reconhecimento facial e possíveis repercussões para os passageiros que desejam optar por não participar.



A tecnologia está atualmente em 16 aeroportos. Além de Baltimore, está sendo usado no Reagan National perto de Washington, D.C., nos aeroportos de Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, Salt Lake City, San Jose e Gulfport. Biloxi e Jackson no Mississippi. No entanto, não é em todos os pontos de verificação da TSA, portanto, nem todos os viajantes que passam por esses aeroportos necessariamente o experimentam.



Os viajantes colocam sua carteira de motorista em um slot que lê o cartão ou colocam a foto do passaporte em um leitor de cartão. Em seguida, eles olham para uma câmera em uma tela do tamanho de um iPad, que captura sua imagem e a compara com sua identidade. A tecnologia está verificando se as pessoas no aeroporto correspondem à identidade que apresentam e se a identificação é de fato real. Um oficial da TSA ainda está lá e assina a triagem.



Um pequeno sinal alerta os viajantes de que suas fotos serão tiradas como parte do programa piloto e que eles podem optar por não participar, se desejarem. Também inclui um código QR para obter mais informações.



A TSA diz que o objetivo do piloto é melhorar a precisão da verificação de identidade sem diminuir a velocidade com que os passageiros passam pelos postos de controle - uma questão fundamental para uma agência que atende 2,4 milhões de passageiros diariamente. A agência disse que os primeiros resultados são positivos e não mostraram nenhuma diferença perceptível na capacidade do algoritmo de reconhecer passageiros com base em fatores como idade, sexo, raça e etnia.



Fonte: Associated Press.