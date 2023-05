Idoso brasileiro que desapareceu na Carolina do Norte é encontrado

*Atualizada

O idoso brasileiro que desapareceu na Carolina do Norte foi encontrado. A família e a polícia pediram a ajuda da população para encontrar Jorge Souza, de 67 anos, idoso brasileiro desaparecido desde a tarde de domingo, 14, em South Charlotte, Carolina do Norte.



Ele foi localizado andando em uma estrada por outros brasileiros da comunidade e está cansado, mas bem de saúde, disse um familiar ao Gazeta News nesta terça-feira, 16.



Segundo as informações repassadas, o idoso veio para visitar os filhos e netos e possui problemas de saúde. Ele só fala português e foi visto pela última vez saindo do bloco 6800 da Fisher's Farm Lane por volta das 5pm em 14 de maio.



A família acionou a polícia em South Charlotte, que emitiu um alerta e iniciou as buscas junto com detetives da Unidade de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg.



"A família se diz preocupada porque o Sr. Souza tem vários problemas de saúde e não é da região. O Sr. Souza estava visitando a família quando desapareceu e fala predominantemente português", escreveu a polícia.



Ele tem 5 pés e 6 polegadas (1.52 cm), pesa 165 libras (74kg), tem cabelos brancos e olhos castanhos.



Qualquer pessoa com informações deve ligar para o 911 imediatamente ou entrar em contato com o Crime Stoppers em 704-334-1600 ou charlottecrimestoppers.com