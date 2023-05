Menino de 4 anos atira acidentalmente no irmão de 1 ano no Texas

Um menino de 1 ano foi baleado acidentalmente pelo irmão de 4 anos. O caso aconteceu na casa da família na tarde de terça-feira, 16, no Texas.



De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Harris, o incidente ocorreu dentro de uma casa em Sheldon, um bairro suburbano do nordeste de Houston. Uma investigação preliminar indica que o menino de 4 anos encontrou a arma em casa e atirou sem querer em seu irmão mais novo.



A vítima foi levada para o hospital, onde está internada. Não há informação sobre o seu estado de saúde, mas é esperado que sobreviva.



"Estou grato em informar que a criança de 1 ano foi imediatamente transportada para o hospital e espera-se que sobreviva", disse o major Saul Suarez, do Gabinete do Xerife do Condado de Harris, a repórteres.

“No entanto, quero aproveitar este momento para lembrar a comunidade de ser responsável quando se trata de armas, certifique-se de protegê-las, especialmente quando há crianças em casa”.







O incidente continua sob investigação. Não está claro onde exatamente o menino encontrou a arma de fogo dentro de casa, mas o pai das crianças, que se recusou a dar seu nome ou aparecer na câmera, disse à estação KTRK de Houston ABC que seu filho de 4 anos gosta de brincar com armas de brinquedo e provavelmente não percebeu que era uma real.



A filha de 7 anos do casal também estava dentro de casa no momento, segundo o pai, que disse que não estava em casa no momento do tiro e que a arma de fogo supostamente pertencia a um parente que estava lá. Ele parecia visivelmente zangado porque um adulto havia deixado uma arma carregada perto de seus filhos, de acordo com o KTRK.



Os especialistas do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos pedem aos proprietários de armas que usem um dispositivo que, quando instalado em uma arma de fogo, impeça que ela seja operada sem primeiro desativar o dispositivo ou usar um cofre, cofre de arma, estojo de arma ou caixa de bloqueio para guardar uma arma de fogo.

A Academia Americana de Pediatria adverte que a probabilidade de morte acidental de uma criança por tiro é quatro vezes maior em casas com armas.

Fontes: Local 10 e ABC Houston.