Nova lei restringe a compra de imóveis por estrangeiros na Flórida. Quais os mais afetados?

Uma nova lei da Flórida restringe o poder de compra de imóveis de estrangeiros de sete países, um movimento surpreendente para o mercado imobiliário global de Miami. A legislação que o governador Ron DeSantis assinou no dia 8 proíbe a maioria dos cidadãos da China, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia, Síria e Venezuela de comprar imóveis perto de um complexo militar ou infraestrutura crítica, incluindo aeroportos, portos e tratamento de águas residuais e instalações elétricas e usinas de energia.

A lei abre exceções para estrangeiros daqueles países que vivem na Flórida com vistos de não turistas ou aqueles que obtiveram asilo no estado. Na semana anterior, o Senado estadual tinha aprovado o projeto de lei SB 264, sugerido por DeSantis, depois de modificá-lo devido à oposição que incluía chineses-americanos que chamavam a medida de discriminatória.

A legislação não proíbe chineses americanos de possuírem qualquer propriedade em todo o estado, nem tanto atingiu o lucrativo investidor estrangeiro imigrante no programa EB-5 que têm prioridade nos vistos e green cards americanos em troca de investimentos em novos empreendimentos imobiliários, segundo análise do Miami Herald. Desde 2008, esse programa contribuiu com centenas de milhões de dólares para projetos na Flórida, de acordo com a organização sem fins lucrativos Invest in the USA.

Espera-se que grande parte do mercado imobiliário do sul da Flórida permaneça resiliente, e estrangeiros dos chamados países preocupantes que alugam casas na região e em todo o estado não serão afetados pela lei. De acordo com advogados, a nova legislação terá um efeito mais significativo na costa da Flórida.

Estrangeiros dos sete países designados podem comprar apenas um único pedaço de terra na Flórida ou uma residência de até dois acres, desde que esteja além de um raio de 16 quilômetros de infraestrutura crítica ou locais militares. (O projeto de lei original dizia que o requisito de distância era de 25 milhas.) Eles terão que registrar a propriedade no Departamento Estadual de Agricultura e Serviços ao Consumidor e no Departamento Estadual de Oportunidades Econômicas. As pessoas dessas nações que já possuem propriedades na Flórida podem mantê-las, independentemente da localização, mas devem registrá-las no estado a partir de janeiro de 2024. Aqueles que não registrarem enfrentarão uma multa de US $ 1.000 por dia. Proprietários das nações estipuladas que herdam um condomínio, casa ou terreno, dentro de 10 milhas de infraestrutura crítica, edifícios militares e terras agrícolas, terão três anos para vender a propriedade.

QUANDO A LEI ENTRA EM VIGOR?



A lei entra em vigor a partir de 1º de julho de 2023. Se qualquer proprietário ou agente imobiliário vender um terreno ou uma residência perto de um desses locais para estrangeiros abrangidos pela medida, eles serão multados se condenados de $ 500 a $ 15.000. Esta lei da Flórida é a primeira de seu tipo que agora outros estados também a estão considerando.



QUEM SE BENEFICIA COM A NOVA LEI?



Segundo a empresa de pesquisa imobiliária Jack McCabe Expert Services em Deerfield Beach, os beneficiados serão os moradores locais, assim como os que vêm do Nordeste. Haverá menos concorrência para adquirir propriedades. Isso é uma vantagem especialmente para o mercado local. Os que perdem são aqueles com propriedades de alto valor, bem como aqueles que atendem a compradores estrangeiros. Para os vendedores, o mercado imobiliário do estado fica menor. O movimento típico de vender um imóvel para o maior lance, independentemente de onde o comprador venha, torna-se mais complicado. Se especula que os vendedores terão que aceitar menos dinheiro por suas casas. Além disso, do ponto de vista dos desenvolvedores imobiliários, eles serão proibidos de vender novas casas, escritórios ou armazéns para pessoas desses sete países ou permitir que invistam na nova construção.



O QUE SE ESPERA PARA O MERCADO EM MIAMI-DADE?



Em 2022, quase 67% das vendas de imóveis no sul da Flórida para compradores estrangeiros foram em Miami-Dade, de acordo com a Associação de Corretores de Imóveis de Miami. Esses países lideraram as compras na região: Argentina (16%), Colômbia (13%), Canadá (8%), Peru (8%), Chile (6%), México (6%), Venezuela (6 %) e Brasil (6%). Apenas os compradores da Venezuela seriam afetados pela nova lei estadual, e os outros seis países representaram cada um menos de 6% dos compradores estrangeiros de imóveis no sul da Flórida no ano passado.



ONDE EM MIAMI-DADE OS COMPRADORES SERIAM MAIS PREJUDICADOS?



Por anos, as comunidades de Miami-Dade são moldadas por alguns dos países da lista restrita, como Rússia em Sunny Isles Beach, Venezuela em Doral, e Cuba em Hialeah. Com as novas medidas, espera-se que mais propriedades se disponibilizem no mercado e possivelmente ocorra uma queda de preços.



E OS EFEITOS NO CONDADO DE BROWARD?



Especialistas imobiliários previram danos mínimos no condado de Broward, onde há muito menos demanda de compradores estrangeiros do que em Miami-Dade para adquirir propriedades. De todos os compradores de imóveis estrangeiros no sul da Flórida no ano passado, 27% deles compraram em Broward, de acordo com o Miami Realtors. Ainda assim, cidades como Fort Lauderdale e Weston provavelmente serão afetadas devido ao boom da construção e ao apelo que essas áreas têm para compradores de alto nível - alguns dos quais são de países estrangeiros.

Processos contra as nova medida estão previstos para contestá-la, o que poderia levar meses ou anos para potencialmente derrubar a lei.



Fonte: Miami Herald.

Neise Cordeiro

Realtor® @Simplicity, a Real Estate Brokerage Company

Orlando, FL

(407)603-7072

Instagram: @NeiserealtorFL