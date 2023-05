Mortes por overdose de drogas aumentaram em 2022

As mortes por overdose de drogas nos EUA aumentaram ligeiramente no ano passado, após dois grandes saltos durante a pandemia, informou o Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Estima-se que 109.680 mortes por overdose ocorreram em 2022, de acordo com números divulgados na quarta-feira, 17, pelo CDC. Isso é cerca de 2% a mais do que as 107.622 mortes por overdose nos EUA em 2021, mas nada como o aumento de 30% observado em 2020 e 15% em 2021.

Embora o número nacional geral tenha permanecido relativamente estático entre 2021 e 2022, houve mudanças dramáticas em vários estados: 23 relataram menos mortes por overdose, um – Iowa – não viu nenhuma mudança e o restante continuou a aumentar.

Oito estados - Flórida, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Ohio, Pensilvânia e Virgínia Ocidental - relataram reduções consideráveis de mortes por overdose de cerca de 100 ou mais em comparação com o ano civil anterior.

Alguns desses estados tiveram algumas das maiores taxas de mortalidade por overdose durante a epidemia, o que Keyes disse que pode ser um sinal de que anos de trabalho concentrado para resolver o problema estão valendo a pena. Autoridades estaduais citaram vários fatores para o declínio, como mídia social e campanhas de educação em saúde para alertar o público sobre os perigos do uso de drogas; tratamento de dependência expandido - incluindo telessaúde - e distribuição mais ampla do medicamento para reversão de overdose naloxona.

Além disso, o estigma que impedia os usuários de drogas de procurar ajuda – e alguns médicos e policiais de ajudá-los – está diminuindo, disse o Dr. Joseph Kanter, oficial de saúde estadual da Louisiana, onde as mortes por overdose caíram 4% no ano passado.



No ano passado, a maioria das mortes por overdose continuou ligada ao fentanil e outros opioides sintéticos. Cerca de 75.000, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Houve também um aumento de 11% nas mortes envolvendo cocaína e um aumento de 3% nas mortes envolvendo metanfetamina e outros estimulantes.

As mortes por overdose são frequentemente atribuídas a mais de uma droga; algumas pessoas tomam vários medicamentos e as autoridades dizem que o fentanil barato é cada vez mais incluído em outros medicamentos, muitas vezes sem o conhecimento dos compradores.