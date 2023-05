Condenado do Alabama pede execução com gás nitrogênio à Suprema Corte

A Suprema Corte ficou do lado de um prisioneiro no corredor da morte no Alabama – cuja execução programada por injeção letal foi cancelada no último minuto pelo estado – que busca morrer com gás nitrogênio quando for finalmente executado.

O estado do Alabama pediu ao tribunal superior para intervir – argumentando que um tribunal inferior que violou o precedente da Suprema Corte que exige que um preso demonstre que um método alternativo proposto não é apenas “viável”, mas capaz de ser “imediatamente implementado”.



Na segunda-feira, 15, a Suprema Corte recusou o pedido do estado. Os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito discordaram.



A ação do tribunal ocorre depois que os juízes se dividiram por 6 a 3 no início do mandato para permitir que a execução de Kenneth Smith continuasse por injeção letal. A execução foi abruptamente cancelada no final da noite de segunda, depois que o estado não conseguiu definir adequadamente a linha IV antes que o mandado de execução expirasse.



Mais tarde, Smith afirmou que a execução foi malsucedida.

Smith foi condenado pelo assassinato em 1988, com um cúmplice, de Elizabeth Dorlene Sennett em uma trama de assassinato de aluguel. Os dois foram contratados pelo marido de Sennett, que estava envolvido em um caso e havia feito um grande seguro para sua esposa.



O caso ocorre depois que o estado interrompeu as execuções no outono passado e conduziu uma revisão de seu processo de execução depois que problemas com múltiplas injeções letais chegaram aos holofotes nacionais. No final de fevereiro, a governadora republicana Kay Ivey pediu que as execuções do estado fossem retomadas após a conclusão da revisão.

Smith argumentou que o estado não deveria tentar executá-lo novamente por injeção letal, mas sim usar gás nitrogênio. Ele ganhou o caso na primeira instância.

O Alabama pediu à Suprema Corte que revertesse essa decisão, observando que, embora a legislatura estadual tenha aprovado o uso de gás nitrogênio, o estado ainda não finalizou os protocolos.



