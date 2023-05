Quarta morte por infecção com colírio contaminado é relatada nos EUA

Quatro pessoas já morreram em um surto em vários estados, inclusive na Flórida, de uma cepa de bactéria resistente a medicamentos ligada a colírios recolhidos do mercado, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.



O CDC e a Food and Drug Administration alertaram em fevereiro pacientes e médicos a parar de usar os produtos EzriCare ou Delsam Pharma's Artificial Tears após uma morte por infecção e reações em dezenas de pacientes, alguns que sofreram perda ocular permanente.

O número de pacientes tratados para uma cepa de Pseudomonas aeruginosa amplamente resistente a medicamentos aumentou para 81 pacientes em 18 estados - 13 pacientes a mais e dois estados a mais do que no último relatório da agência, disse o CDC em uma atualização divulgada na sexta-feira, 19.



Sete desses pacientes tiveram amostras coletadas após o anúncio do recall e relataram o uso das lágrimas artificiais retiradas ou viviam em uma instituição de cuidados de longo prazo, causando preocupação nas autoridades de saúde sobre o potencial de disseminação de infecções de pessoa para pessoa. Os outros seis casos tiveram espécimes coletados antes do anúncio do recolhimento dos colírios. “Esses casos foram confirmados após a data do recall devido ao tempo que leva para o teste confirmar a cepa do surto e por causa do relato retrospectivo de infecções”, disse o CDC no relatório.

Além das quatro mortes, a investigação do surto confirmou 14 pacientes com perda de visão e quatro casos de globos oculares removidos cirurgicamente, disse o CDC, que não informou em quais estados ocorreram os óbitos.



As autoridades recomendam casas de repouso, cuidados de longo prazo e outras instalações de saúde praticam procedimentos de controle de infecção para evitar a propagação de pessoa para pessoa.



Os 18 estados onde os casos foram confirmados pelos departamentos de saúde estaduais e locais são Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Flórida, Illinois, Carolina do Norte, Nova Jersey, Novo México, Nevada, Nova York, Ohio, Pensilvânia, Dakota do Sul, Texas, Utah, Washington e Wisconsin, de acordo com o CDC.



Recall



Os produtos, EzriCare e Delsam Pharma's Artificial Tears e Delsam Pharma Artificial Ointment, que foram fabricados pela Global Pharma Healthcare com sede na Índia, foram recolhidos em fevereiro devido à potencial contaminação bacteriana - ligada ao surto de vários estados de uma cepa de Pseudomonas aeruginosa amplamente resistente a medicamentos.







Existem vários tipos de Pseudomonas, uma bactéria que pode ser encontrada no meio ambiente, inclusive na água e no solo. Pseudomonas aeruginosa causa a maioria das infecções em humanos, de acordo com o CDC, que disse que essa cepa é muito rara e nunca havia sido relatada nos Estados Unidos antes desse surto.



A Pseudomonas aeruginosa pode se espalhar para as pessoas através de superfícies contaminadas, equipamentos, água e muito mais. A bactéria pode causar infecções nos pulmões, sangue e outras partes do corpo.



Ela "é uma bactéria muito perigosa porque pode derreter através do olho até a córnea na corrente sanguínea muito rapidamente", disse o Dr. Daniel Laroche, presidente da Advanced Eyecare de Nova York e professor clínico associado de oftalmologia na Escola Icahn de Mount Sinai Medicine, ao USA TODAY.