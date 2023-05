Estudante de Los Angeles faz 240 voos para a universidade para não pagar aluguel

Um estudante universitário de Los Angeles decidiu adotar uma solução diferente para evitar os altos custos de aluguel na cidade californiana, enquanto frequentava a Universidade da Califórnia, em Berkeley, na região de São Francisco. A história foi compartilhada na rede social Reddit por um usuário e angariou reações mistas nos comentários.

O rapaz tinha um lugar para morar em Los Angeles sem pagar aluguel e optou por voar para todas as suas aulas na cidade de São Francisco, localizada a 540 km de distância. Para isso, ele reservou os bilhetes para o semestre do outono de 2022 e para o semestre da primavera de 2023. Uma parte dos bilhetes foi reservada usando milhas do Alaska Mileage Plan e do Southwest Rapid Rewards.

O estudante reservava passagens para todos os dias da semana, para o caso de precisar ir nesses dias. Se não fosse necessário estar presencialmente, ele simplesmente cancelava a reserva com antecedência necessária para não ser multado. Ele também sempre reservava a passagem mais barata do dia e, em seguida, usava as alterações de voo no mesmo dia para obter o horário desejado.

Sacrifícios



Ele diz que nunca perdeu uma aula, mas isso levava a alguns sacrifícios. Normalmente, o trajeto de porta em porta entre sua casa em Los Angeles e a sala de aula em Berkeley era de quatro a cinco horas em cada direção.

No semestre de outono, sua primeira aula era às 10h às segundas e quartas-feiras e às 8h às sextas-feiras. Para a aula das 10h, ele acordava às 3h40, pegava o voo das 6h, tomava café da manhã no lounge de São Francisco e depois pegava o BART para o campus.

Para a aula das 8h, ele acordava às 3h30 e pegava o voo da Southwest às 5h30 de Los Angeles para Oakland. No semestre da primavera, sua primeira aula era às 11h às segundas-feiras e às 12h às quartas e sextas-feiras. Para todas essas aulas, ele geralmente acordava às 5h40 e pegava um voo da Southwest às 8h20 de Los Angeles para Oakland.

Na outra direção, ele costumava pegar um voo de volta para casa às 18h-19h, embora em alguns dias ele pegasse um voo depois das 21h, se houvesse eventos depois da aula.

Centenas de voos



O estudante calculou o custo desse trajeto. No semestre de outono de 2022, ele fez um total de 138 voos e voou 55.593 milhas. Ele gastou 45.972 minutos em seu trajeto, o equivalente a quase 32 dias completos.

Em termos de dinheiro, isso custou a ele $3.812,83. Em termos de pontos, ele resgatou 307.500 milhas Alaska, 43.732 pontos Southwest, 6.500 milhas Avianca e 5.500 milhas United.

No semestre da primavera de 2023, ele fez um total de 100 voos e voou 36.496 milhas. Ele gastou 29.983 minutos em seu trajeto, o equivalente a quase 21 dias completos. Em termos de dinheiro, isso custou a ele $ 1.779,82. Em pontos, ele resgatou 113.213 pontos Southwest e 100.000 milhas Alaska.

Apesar da rotina, certamente o valor que ele gastou em todos esses voos foi menor do que ele gastaria se alugasse uma casa decente em São Francisco, um dos locais mais caros para se viver nos Estados Unidos.

Segundo levantamento, custa em média mais de US$ 3 mil por mês o aluguel de um apartamento na cidade californiana.



Fonte: Aeroin.