New York City está afundando devido ao peso de seus prédios, diz estudo

O peso combinado dos edifícios da cidade de Nova York pode estar causando o afundamento da metrópole, disseram pesquisadores do US Geological Survey, que apontam uma taxa de cerca de 0,08 polegadas (2,1 milímetros) para baixo por ano.



Além do peso dos prédios - os cientistas estimaram que a massa dos 1.084.954 edifícios nos cinco distritos da cidade de Nova York equivalia a 1,68 trilhão de libras (762 bilhões de quilos) distribuídos em uma área de 300 milhas quadradas (778 quilômetros quadrados), há outras razões pelas quais a cidade está afundando.



A maneira como a Terra continua a mudar após o fim da última era glacial, há mais de 10.000 anos, também é um fator considerado, acrescentaram os cientistas.



Dados de satélite revelaram uma taxa média de subsidência (afundamento abrupto ou gradativo da superfície da terra, com pouco ou nenhum movimento horizontal) de cerca de 0,04 a 0,08 polegadas (1 a 2 mm) por ano em toda a cidade. Isso foi consistente com o afundamento que os modelos de computador sugeriram que poderia ser esperado devido ao deslocamento natural da Terra após a última era glacial.



Ainda assim, os cientistas também descobriram que algumas partes da cidade exibiam taxas de subsidência muito mais rápidas. Eles notaram que isso pode ser devido ao peso dos edifícios, embora tenham alertado que pode haver outras causas possíveis.







Compreender como e por que áreas como a cidade de Nova York podem estar afundando ajuda os pesquisadores a estimar os riscos de inundação que essas áreas podem enfrentar no futuro devido às mudanças climáticas. Espera-se que o nível do mar ao longo da costa atlântica da América do Norte suba três a quatro vezes mais rápido do que a média global, observaram os pesquisadores.

“O aumento do nível do mar eventualmente representará desafios de inundação em Nova York e globalmente”, disse o principal autor do estudo, Tom Parsons, geofísico do US Geological Survey, à Live Science.



A razão para isso pode ser natural. Durante as partes mais frias da última era glacial, mantos de gelo gigantes cobriram grande parte do planeta. Isso fez com que o solo diretamente sob as camadas de gelo afundasse, o que, por sua vez, fez com que as bordas das massas de terra se inclinassem para cima.

Depois que essas camadas de gelo derreteram, as áreas que haviam sido empurradas para cima agora estão afundando, o que pesquisas anteriores sugerem que pode resultar em até 19 a 59 polegadas (48 a 150 centímetros) de subsidência ao longo da costa leste até 2100.



Além dessa causa natural de subsidência, Parsons e seus colegas queriam explorar os efeitos potenciais de causas artificiais, como edifícios.



Parsons observou que a cidade de Nova York está, em média, afundando apenas uma pequena quantia por ano. "No entanto, o aumento do nível do mar em Nova York é de cerca de 1 a 2 milímetros por ano, então cada milímetro de subsidência é equivalente a avançar um ano no tempo em relação ao aumento do nível dos oceanos", disse ele.

Os cientistas publicaram suas descobertas em 8 de maio na revista Earth's Future.



Fonte: Lice Science.