Biden pede ao Congresso aprovação do acordo sobre o teto da dívida

A Casa Branca e os republicanos da Câmara chegaram a um acordo provisório para aumentar o teto da dívida no domingo, 28. Agora, o presidente Joe Biden e outros governantes pedem que o Congresso aprove o acordo, que vai agora passar por votações, na Câmara dos Representantes e no Senado.



O prazo final para a votação é o dia 5 de junho, data a partir da qual, os Estados Unidos entram em calote se o acordo não for aprovado.

O acordo foi criticado pelos republicanos de linha dura e pelos democratas progressistas, mas Biden e McCarthy estão a contar com os votos necessários de ambos os lados.

McCarthy previu, no domingo, que teria o apoio da maioria dos seus colegas republicanos, e o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, disse esperar o apoio dos democratas.

O acordo suspende o limite de endividamento até 1 de janeiro de 2025, limita as despesas nos orçamentos de 2024 e 2025, recupera os fundos COVID não utilizados, acelera o processo de licenciamento de alguns projetos energéticos e inclui requisitos adicionais de trabalho para os programas de ajuda alimentar aos americanos pobres.

A ser aprovado, o projeto de lei de 99 páginas autorizaria mais de 886 mil milhões de dólares para despesas de segurança no ano fiscal de 2024 e mais de 703 mil milhões de dólares para despesas não relacionadas com a segurança no mesmo ano, sem incluir alguns ajustamentos. Também autorizaria um aumento de 1% para as despesas de segurança no ano fiscal de 2025.



Porém , mesmo que o Congresso aprove um projeto de lei para aumentar o teto e o presidente Joe Biden o assine, pode levar meses até que as ações e outros mercados financeiros avancem.

“Uma das preocupações que tenho é que, mesmo no período que antecede um acordo, quando ele ocorre, pode haver problemas substanciais no mercado financeiro”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, na semana passada.

“Estamos vendo apenas o começo disso”, afirma, referindo-se à volatilidade do mercado de ações e títulos nos últimos dias.



Fonte. AFP e CNN.

Speaker McCarthy and I reached a bipartisan budget agreement that will prevent the worst possible crisis – a default for the first time in our nation’s history.



This deal is good news for the American people.



I strongly urge Congress to pass the agreement right away. pic.twitter.com/6gQH4jvGV2