Estudante da Louisiana aceita desafio, pula no mar do Caribe e desaparece

Um estudante de 18 anos, que participava de uma excursão em um navio de cruzeiro para comemorar a conclusão do ensino médio, desapareceu no mar de Nassau, nas Bahamas, na quarta-feira (24).

O grupo desembarcou nas Bahamas na quarta-feira e depois fez um cruzeiro ao pôr do sol com tema pirata com uma empresa chamada Blackbeard's Revenge. Quando a embarcação navegava pelas águas calmas do arquipélago, o americano Cameron Robbins aceitou o desafio de alguns amigos que também estavam a bordo e saltou no mar.

Testemunhas disseram que, assim que tocou a água, o jovem nadou um pouco e depois não foi mais visto. (Veja o vídeo no final da matéria).

O navio estava perto da Ilha Athol, uma ilha desabitada localizada a nordeste de Nassau, de acordo com a WBRZ. Vídeos mostram Robbins pulando e nadando com uma boia salva-vidas por perto. O navio permaneceu na área naquela noite por horas após o incidente, enquanto as pessoas procuravam pelo jovem.

A Força Real de Defesa das Bahamas (FRDB) iniciou as buscas imediatamente, e a Guarda Costeira dos Estados Unidos também entrou na operação, às 23h40 de quarta, para tentar resgatar o rapaz com barcos e helicópteros.



Na noite de sexta-feira (27), os socorristas encerraram os esforços na água sem localizar o corpo do adolescente. O comandante da guarda costeira das Bahamas, Matthew Spado, explicou o fim do resgate por Cameron Robbins, que continua desaparecido quase uma semana depois.

"O Distrito Sete da Guarda Costeira dos EUA implantou vários recursos de busca e resgate em resposta a uma solicitação de suporte de nossos parceiros na FRDB. Nosso centro de comando da guarda costeira e tripulações aéreas com base em Miami apoiaram os esforços de busca e resgate da RFDB desde o relatório inicial de quarta-feira à noite e continuaram até a noite de sexta-feira", disse em comunicado.

"Fomos informados pela RFDB nesta noite de que eles estavam suspendendo os esforços de busca ativa enquanto aguardavam novos informes e não solicitaram a assistência da Guarda Costeira após notificar a família Robbins. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos de Cameron Robbins", completou.

O diretor da U-High (University Laboratory School), Kevin George, em Baton Rouge, onde o rapaz estudava, se manifestou no Twitter: “Em momentos como esse, nós precisamos estar junto com a família para orar e dar suporte uns aos outros. Por favor, junte-se a nós para orar por Cam [Cameron Robbins], a família dele e todas as pessoas envolvidas nas buscas”.

As águas do paraíso caribenho são conhecidas também pelos tubarões, que aproveitam a temperatura amena para se reproduzir. Contudo, como o corpo não foi encontrado, não se sabe o que aconteceu com o jovem.

Fonte: USA Today.