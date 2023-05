Hotel abandonado é destruído por invasores em Michigan

Um grande hotel que fica em Michigan, foi abandonado e chamou bastante atenção após vídeos circularem na web mostrando o interior do prédio todo destruído.

Segundo o “The Mirror”, um explorador urbano de Detroit que visita lugares abandonados e tem um perfil no Tiktok publicou alguns vídeos do hotel de Michigan.

Nas primeiras imagens ele visita o local em 2021, mas não cita o nome do hotel. Por conta da pandemia de covid-19, o estabelecimento foi fechado em 2020, porém continuava em perfeitas condições, contando com móveis no hall e bebidas nos bares.



“Acho que o hotel já estava lutando para conseguir clientes e a pandemia os tirou completamente do mercado”, disse ele.



Bobby ficou chateado com a destruição, chamando-o de 'um dos lugares abandonados mais recentes que explorei' na primeira vez que foi. O hotel foi deixado mais ou menos inteiro, observando que ainda havia garrafas de álcool, TVs e pianos.



Em uma nova visita, desta vez em 2023, a cena que encontrou foi muito diferente. Antes o que estava em perfeito estado agora se encontrava totalmente destruído por invasores, segundo a publicação. O lobby estava com milhares de destroços e o mobiliário dos andares superiores parecem que foram jogados em queda livre.



Em entrevista ao “The Mirror”, o explorador descreveu a cena: “Era como estar em um episódio de “The Walking Dead” sem os zumbis. Tudo foi deixado para trás”, disse.

“É muito interessante, mas perturbador saber que tudo isso foi desperdiçado”, lamentou o criador do vídeo.

O vídeo conta com mais de um milhão de visualizações. Nos comentários, pessoas lamentam a destruição: “Muito triste como as pessoas fazem isso”, disse um. “As pessoas não têm respeito por nada”, disse outro.