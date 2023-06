Embaixada dos EUA no Brasil adia reajuste no preço do visto

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil adiou a mudança nas taxas para quem quiser tirar o visto americano. Agora, os vistos para os Estados Unidos devem passar pelo reajuste no próximo dia 17 de junho.

A alta nos preços estava prevista a partir desta terça-feira (30), sendo que seria o primeiro reajuste nas taxas desde 2012.

A taxa para o visto de turismo/negócios (categoria B1/B2) passará de US$ 160 para US$ 185. Trata-se de uma alta de 15,6% no preço e que representa um acréscimo em torno de R$ 125, considerando o câmbio em R$ 5.

As taxas de outras categorias de vistos para os Estados Unidos também passarão pelo reajuste. O visto de estudante e visitante de intercâmbio também passam de US$ 160 para US$ 185.



Já as autorizações para não imigrante baseados em petição para trabalhadores temporários (categorias H, L, O, P, Q e R) aumentará de US$ 190 para US$ 205. Nesse caso, o reajuste foi de 7,89%.

Por fim, a taxa para comerciante, investidor de tratados internacionais e requerentes de tratados em uma ocupação especializada (categoria E) passará de US$ 205 para US$ 315. Aqui foi onde o consulado aplicou a maior alta, de 53,6%.

“Como política, as operações consulares do Departamento são financiadas por taxas cobradas pelos serviços prestados. As taxas devem ser estabelecidas com base no custo real da prestação de serviços, conforme determinado após um estudo do custo dos serviços. As taxas geralmente são estabelecidas com base na demanda e no custo real da prestação de cada serviço. Os aumentos das taxas de visto de não imigrante são baseados estritamente nos resultados desse modelo de custo de serviço, e o Departamento atualiza apenas os custos da prestação dos serviços consulares”, justificou o consulado.

O último aumento das taxas ocorreu há mais de 10 anos, de acordo com informações da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Fonte: Money Times e Metropoles.