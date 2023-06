Incêndio no Canadá deixa Nova York com pior nível de poluição no mundo

A fumaça das queimadas na província canadense de Quebec chegou aos Estados Unidos e deixou Nova York coberta por uma névoa cinza. A cidade chegou a ser classificada como a de pior qualidade do ar no mundo, de acordo com o IQAir World Air Quality Index, responsável pela medição.



A província canadense de Quebec se converteu no mais recente epicentro dos 160 incêndios que ainda atingem o país nesta quarta-feira (7), a maioria fora de controle.



O prefeito de NY, Eric Adams, disse em um comunicado à imprensa na terça-feira (6) que às 22h a qualidade do ar em partes de Nova York havia se tornado "muito insalubre", subindo para 218 no Índice de Qualidade do Ar da Agência de Proteção Ambiental.



A classificação da qualidade do ar na cidade então foi brevemente classificada como a pior de qualquer cidade do mundo.



De acordo com o The New York Times, a qualidade do ar da cidade geralmente ficou abaixo de 50 no índice nos últimos anos, na "categoria boa", e até melhorou durante o bloqueio causado pela pandemia em 2020, , segundo o IQAir.

O nível de poluição estava compatível ao de megacidades enfumaçadas e congestionadas, como Jacarta ou Nova Délhi, de acordo com o The New York Times.

Nesta quarta-feira, a cidade voltou a acordar com um dia de céu nublado e grave poluição do ar causada pela fumaça que desceu dos incêndios florestais no Canadá na véspera.



O Serviço Nacional de Meteorologia alertou as pessoas para evitarem se exercitar ao ar livre, nesta quarta-feira. Os moradores da cidade também foram orientados a evitar dirigir carros, devido à menor visibilidade.



O cenário cinzento e enfumaçado da cidade deve permanecer até sexta-feira, já que o padrão climático atual empurra a fumaça do incêndio no Canadá para o sul. No entanto, a intensidade da fumaça vai variar neste período.

Fonte: Reuters.

The New York State Department of Environmental Conservation has issued an Air Quality Health Advisory for all five boroughs.



Read more: https://t.co/F7mc9xOAhS pic.twitter.com/VVcIbUvRSV — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 7, 2023