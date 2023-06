Valores tributáveis de propriedades da região central da Flórida disparam em 2023; veja análise

Os valores das propriedades da Flórida dispararam nos últimos anos, especialmente após a pandemia. Na região central da Flórida também não foi diferente.

O condado de Orange - onde está Orlando - e seus condados vizinhos, ainda continuam com valores de imóveis extremamente altos e que continuarão subindo em 2022, apesar dos aumentos nas taxas de juros para combater a inflação.

De acordo com o Orlando Sentinel, a maioria dos avaliadores divulgou as "melhores estimativas" de 2023 para valores tributáveis, que são usados por condados, municípios e outras autoridades fiscais para ajudar a preparar seus orçamentos para o próximo ano fiscal.

Refletindo os valores de mercado, as tabulações também oferecem um reflexo do crescimento no ano passado.

Segundo Amy Mercado, avaliadora de propriedades do condado de Orange, as taxas de juros mais altas desacelerou o mercado, mas não o conteve. Ela disse que a região da Flórida Central vem crescendo em passos acelerados.

O valor total de mercado de Orange County hoje é de cerca de US$ 313 bilhões. No ano passado, o valor era de US$ 268 bilhões e cerca de US$ 110 bilhões há 12 anos.

O valor tributável estimado das propriedades avaliadas em Orange County cresceu de US$ 181,7 bilhões em 2022 para US$ 203,8 bilhões, um aumento de cerca de 12%, o que significa mais receita tributária para os governos locais.

Novas construções incluíram 4.005 novas casas e 5.041 novos apartamentos.

A menos que a alíquota do imposto sobre a propriedade em todo o condado mude, os valores mais altos trariam uma receita estimada de US$ 903 milhões em ad valorem (um imposto cujo valor é baseado no valor de uma transação ou de uma propriedade), um aumento de cerca de US$ 98 milhões em relação ao ano atual.

Os condados vizinhos tiveram um forte crescimento semelhante. O condado de Osceola, onde está Kissimmee, continua a ser um dos condados que mais crescem no país. Segundos avaliadores, os valores do mercado residencial e comercial em todo o condado são muito fortes e mostram ganhos próximos de 20% em relação a 2022. O condado registrou US$ 2 bilhões em novas construções, incluindo 5.964 casas.

O condado Lake, que tem Clermont como sua maior cidade, também registrou saltos "quase recordes" nos mercados residencial e comercial, onde metade dos 14 municípios viu seus valores tributáveis de propriedades crescerem 15% ou mais. O condado acrescentou US$ 1,38 bilhão em novas construções.

No condado de Seminole, avaliadores de propriedades disseram que o mercado imobiliário e os valores das propriedades tiveram um bom desempenho, apesar das taxas de juros mais altas, que tornam o empréstimo de dinheiro mais caro. O aumento das taxas de juros limitaram as vendas, mas a demanda por propriedades ainda é alta, isso porque as pessoas ainda buscam por uma melhor qualidade de vida, qualidade das escolas para seus filhos e baixa criminalidade.



Estima-se que o valor tributável total das propriedades sujeitas a avaliações ad valorem para o governo do condado de Seminole será de cerca de US$ 49,7 bilhões - 10,8% a mais do que no ano passado.



Nas últimas três décadas, o crescimento médio do condado Seminole ficou entre 3% e 5%. As cidades de Longwood e Sanford registraram os maiores saltos percentuais nas avaliações de propriedades entre os sete municípios do condado.



Os valores de Longwood aumentaram cerca de 15,4%, enquanto em Sanford os valores são estimados em 14,5% mais altos, com grande parte dos aumentos atribuídos a novas construções residenciais e industriais.



Fonte: Orlando Sentinel