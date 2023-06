Imigrantes e filhos de imigrantes representam 15% do atual Congresso

Pelo menos 81 membros votantes do Congresso nasceram no exterior ou têm pelo menos um dos pais nascido em outro país, de acordo com uma análise do Pew Research Center das informações biográficas dos membros coletadas do Serviço de Pesquisa do Congresso, artigos de notícias, escritórios do Congresso e outras fontes.

Atualmente, existem 18 membros votantes estrangeiros no Congresso, incluindo 17 na Câmara dos Deputados e um no Senado - a democrata Mazie Hirono, do Havaí, nascida no Japão. Juntos, eles representam 3% de todos os membros votantes nas duas casas legislativas. Pelo menos 63 legisladores adicionais - 47 deputados e 16 senadores - têm um ou mais pais imigrantes. Ao todo, esses filhos de imigrantes representam 12% da Câmara e do Senado.

Entre os 17 senadores nascidos no exterior ou de pais imigrantes, 12 são democratas, quatro são republicanos (Sens. Marco Rubio da Flórida, Jim Risch de Idaho, John Thune de Dakota do Sul e Ted Cruz do Texas) e um é independente - Senador Bernie Sanders de Vermont, cujo pai emigrou da Polônia.

Na Câmara, 48 dos 64 parlamentares imigrantes ou filhos de imigrantes são democratas, enquanto 16 são republicanos. Este último grupo inclui o deputado republicano de Nova York, George Santos, que é filho de imigrantes brasileiros. No entanto, aspectos-chave da biografia de Santos foram questionados.

Imigrantes e filhos de imigrantes representam 25 estados no Congresso. Cerca de um quarto desses membros (26%) representam a Califórnia - a maior parcela representando qualquer estado. Ações menores representam Flórida (9%), Illinois (7%) e Nova York (6%).

Vinte e dois legisladores que são imigrantes ou têm pelo menos um pai imigrante têm raízes no México, de longe o maior número de qualquer país. Os próximos países de origem mais comuns são Cuba com nove legisladores, Alemanha com seis e Índia com cinco.



De acordo com a Constituição dos EUA, um imigrante que assume o cargo na Câmara deve ser cidadão americano há sete anos ou mais, ter 25 anos ou mais e morar no estado em que foi eleito. Nove anos de cidadania são necessários para servir no Senado, e o membro deve ter 30 anos ou mais e morar no estado representado quando eleito.